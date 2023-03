Wszystkie zaklęcia z Harry’ego Pottera, których chcielibyśmy użyć w prawdziwym życiu. Sprawdzamy też, czy można uwarzyć eliksir miłosny

Ta liczba w numerologii oznacza miłość. Miej ją blisko siebie, a Twój partner oszaleje z miłości do Ciebie. To drogowskaz wskazujący drogę do uczucia

Wszystkie zaklęcia z „Harry’ego Pottera” mogą być trudne do opanowania, ale jest klika, które warto znać. Jakie mają znaczenie, które czary są ochronne, a które zakazane? Choć fani młodego czarodzieja znają większość z nich, to mnóstwo osób przypomina sobie o tych czarach wracając do świata Hogwartu, za sprawą bijącej rekordy popularności gry. „Hogwarts Legacy” pozwala poznać magiczne miejsce także z innej perspektywy niż film. Gracz może być uczniem nie tylko Gryffindoru (jak Harry Potter) ale także Slytherinu, Ravenclawu czy Hufflepuffu. Dodatkowo w grze nie ma zakazu używania zaklęć zakazanych. Innym argumentem, dla którego warto sobie przypomnieć słowa towarzyszące machaniu różdżką, są nowe filmy, które mają być kontynuacją sagi o Harrym Potterze.

Spis treści

Harry Potter. Zaklęcia niewybaczalne. 3 zakazane zaklęcia – co oznaczają i jak się nazywają?

Zaklęcia niewybaczalne, to jedna z najbardziej okrutnych jakich mógłby użyć Harry Potter lub ktokolwiek w Hogwarcie albo innym miejscu. Unforgivable Curses to niedozwolone i mające fatalne skutki zaklęcia, a użycie ich przeciwko drugiemu człowiekowi jest karane spędzeniem reszty życia w Azkabanie. Takich czarów zazwyczaj używają śmierciożercy. Co ciekawe, za pozwoleniem Bartemiusza Croucha, aurorzy mogli stosować je przeciwko dementorom. Najgroźniejszym zaklęciem niewybaczalnym jest Avada Kedavra. Z założenia można nim uśmiercić każdą żywą istotę i nie ma do niego przeciwzaklęcia. Jedyną osobą, której udało się je przeżyć jest Harry Potter, którego ochroniła miłość matki. Jednak żeby użyć takich czarów, trzeba władać potężną, magiczną mocą. Kolejnym zakazanym zaklęciem jest – Cruciatus. Służy do zadawania bólu. Ofiara umiera w potwornych męczarniach. Ból przypomina przecinanie nożem każdej komórki w ciele. Trzecie zaklęcie z serii niewybaczalnych, to Imperius. Polega na przejęciu całkowitej kontroli nad umysłem ofiary

Zaklęcia ochronne Harry Potter. Jak się nazywają i co oznaczają?

Najsilniejszym i najpopularniejszym zaklęciem ochronnym w świecie Harry’ego Pottera jest Expecto Patronum nazywane też Patronusem. Zaklęcie, które przywołuje naszego opiekuńczego ducha. To właśnie Patronus wyczarowany przez Harry'ego ochronił go przed demoentorami. Kolejne zaklęcie ochronne, to Expelliarmus czyli rozbrajające. Wytrąca z ręki przeciwnika, to co w niej trzyma. Ważnym zaklęciem ochronnym jest także Drętwota. Znane również jako oszałamiasz, ponieważ powoduje utratę przytomności lub zatrzymanie poruszających się obiektów. W celu ochrony można także użyć zaklęcia tarczy czyli Protego. Niewidzialna powłoka chroni wtedy przed urokami, zaklęciami oraz atakami fizycznymi. Żeby się ochronić można użyć także śmiechu. Wtedy przydaje się Riddikulus — zaklęcie obronne pozwalające nałożyć lub zmienić największy lęk w coś, co nas bawi. Przydatne może być także zaklęcie Fumos. Za jego pomocą można wyczarować chmurę dymu, która utrudnia przeciwnikowi wycelowanie w cel.

Harry Potter zaklęcie Wingardium Leviosa, Expelliarmus, Lumos Maxima, Alohomora. Wszystkie zaklęcia, których chcielibyśmy użyć w prawdziwym życiu

Czytając lub też oglądając świat Harry’ego Pottera wiele osób marzy, by za sprawą czarodziejskiej różdżki ułatwić sobie życie. Proste zaklęcia, które moglibyśmy przenieść do świata mugoli to np. Wingardium Leviosa. Najprościej rzecz ujmując, dzięki niemu możemy unosić przedmioty, które stają się wtedy lekkie jak piórko. Zaklęcie byłby pomocne szczególnie podczas rożnego rodzaju porządków i przeprowadzek. Przydałoby się także, gdy dopada nas lenistwo i nie chce nam się wstawać choćby po kolejną porcję popcornu w trakcie oglądania filmów o Harrym Potterze. Przydatne mogłaby być także wspominane już zaklęcie ochronne - Expelliarmus. Wiedza, że po wypowiedzeniu tych słów i machnięciu różdżką moglibyśmy obezwładnić włamywacza, lub kogoś kto ma niecne zamiary wobec nas, sprawia, że czujemy się bezpieczniej. Gdy zgasną światła i wyłączą prąd, przyda się Lumos lub też Lumos Maxima. To drugie jest ulepszoną wersją pierwszego i sprawia, że możemy wyczarować kulę światła, która oderwie się od różdżki (w Lumos jest do niej przytwierdzona), i zawiśnie w powietrzu. A kiedy zapomnimy kluczy, z pomocą przyjdzie Alohomora. Zaklęcie otwierające wszystkie zamki. Przydałoby się jeszcze Scourgify, które pozmywa za nas naczynia i przywołujące przedmioty - Accio.

Harry Potter zaklęcia. Eliksir miłosny w świecie mugoli

W świecie Harry’ego Pottera zaklęcia i eliksiry miłosne są zakazane. Jednak nie przeszkadza to zakochanym nastolatkom sporządzać preparaty, które powodują silne zadurzenie. Ten kto wypije taką miksturę natychmiast szaleje na punkcie osoby, która mu go podała, o czym przekonał się przyjaciel Harry’ego – Ron. Składnikami takiego napoju były zazwyczaj jaja popiełka, kolce i płatki róży, czy też sproszkowana perła. Czy wobec tego da się uwarzyć taki napar w świecie zwykłych ludzi?

- Mugole od dawna marzą o przygotowaniu eliksiru miłosnego – piszą Mark Brake i John Chase w książce „The Science of Harry Potter” i dodają – Niektórzy badacze wierzą, że jesteśmy o krok od wynalezienia skutecznej receptury. Autorzy książki przypominają, że gdy się zakochujemy nasz mózg wydziela dopaminę a następnie hormony – oksytocynę i wazopresynę. Do takiego eliksiru potrzebny byłby jeszcze hormon peptydowy nazywany kortkotrypiną (ACTH). - Tyle, że mugolscy chemicy nie zgłębili jeszcze, jak to się dzieje, że eliksiry „pełzną poprzez żyły człowieka” i trafiają prosto do właściwej części mózgu. Dlatego na razie nie dostaniemy eliksiru miłosnego w osiedlowej aptece, ale nie załamujmy rąk – naukowcy czynią szybkie postępy – wyjaśniają autorzy książki „The Science of Harry Potter”.

ZOBACZ TEŻ: Najlepsze cytaty z Wednesday Addams. Sprawdź, w oczekiwaniu na 2. sezon serialu

Sonda Które zaklęcie z Harry'ego Pottera mogłby być Twoim ulubionym w prawdiwym życiu? Wingardium Leviosa Expelliarmus Lumos Maxima Alohomora Scourgify Accio