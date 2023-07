Zagadka matematyczna, która sprawia problem większości dorosłych. Proste działanie z podstawówki, na które prawie wszyscy odpowiadają źle

Tradycyjne imię dla chłopca rodzice kochają. Oznacza wybitne dziecko, stworzone do wielkich rzeczy. Popularne imię dla odważnych

Podchwytliwe zagadki matematycznie robią furorę w internecie. To z pozoru proste działania, z którymi nawet dziecko powinno sobie poradzić. W rzeczywistości okazują się one nieco bardziej skomplikowanie i potrafią poróżnić internautów. Portal wp.pl opisał jedno zadanie matematyczne, w które w ostatnim czasie wzbudziło duże zainteresowanie. Przysporzyło ono wiele trudności, a jego rozwiązanie nie jest takie oczywiste. Oto zagadka matematyczna, która podzieliła internautów:

60 : 1/4 + 20 = ?

Wydaje się proste? Okazuje się, że niekoniecznie takie jest. Prawidłowym wynikiem jest 260, a rozwiązanie opiera się na kolejności wykonywania działań. To właśnie one jest tu kluczowe i sprawia najwięcej trudności. Wiele osób jako wynik podaje liczbę 35, która wychodzi im z błędnego dzielenia ułamków. Te osoby wpierw dzielą 60 przez 1, następnie przez 4. To błąd, prawidłowym sposobem dzielenia ułamków jest ich pomnożenie przez odwrotność. Aby osiągnąć dobry wynik należy liczbę 60 pomnożyć przez odwrotność 1/4 czyli przez 4. Prawidłowe działanie wygląda tak: 60 x 4 = 240 + 20 = 260.

