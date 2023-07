Zamiast czekolady zajada się papierem toaletowym. Zjada kilka rolek dziennie. „Ma zero kalorii i nie wywołuje kaca”

Czy masz dobrą intuicję? Spójrz na obrazek i powiedz, co widzisz. To wyjawi, czy możesz zaufać swoim przeczuciom. Kilkusekundowy test z obrazka

Od 20 lat je papier toaletowy

Jedni obsesyjnie zajadają się słodyczami, inni chipsami czy fast foodami. Z kolei ta kobieta jest uzależniona od jedzenia papieru toaletowego. Ma nawet swój ulubiony, bo twierdzi, że nie każdy smakuje tak samo. Kinah, bohaterka programu "My Strange Addiction: Still Addicted?" poświęconego nietypowym uzależnieniom, najbardziej lubi papier jednowarstwowy, który nie wymaga męczenia się z rozrywaniem grubszego materiału. Co więcej, Kinah porównuje smak papieru toaletowego do waty cukrowej lub kanapki z masłem orzechowym i dżemem, tylko bez warstwy chleba. Kobieta zjada aż 4 rolki dziennie i tak od 20 lat, czyli w sumie zjadła w ciągu swojego życia około 20 ton produktu.

Uważa, że jedzenie papieru toaletowe ma wiele plusów

Kinah uważa, ze papier toaletowy jest nie tylko bardzo smaczny, ale ma wiele innych plusów. - Jem papier toaletowy w zasadzie przez cały dzień, codziennie - mówi kobieta w programie. - Papier toaletowy ma zero kalorii, a w dodatku nie wywołuje kaca - dodaje Kinah. W programie wystąpił również jej partner, który nie rozumie nałogu Kinah. - Papier toaletowy nie jest przeznaczony do konsumpcji. Nie rozkłada się w twoim ciele. To cholernie obleśne - powiedział mężczyzna.