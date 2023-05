Znany ksiądz obraża Polki i porównuje je do chwastów. "Schłopiałe baby". Jego teoria na temat damskiego ubioru wbija w fotel

Ksiądz obraża Polki. "Schłopiałe baby"

Były salezjanin z Poznania, ksiądz Michał Woźnicki ponownie szokuje. Tym razem ksiądz, wobec którego toczy się kościelne postępowanie o usunięcie ze stanu duchownego, postanowił wypowiedzieć się na temat ubioru Polek. Zrobił to oczywiście w swoim stylu i w obraźliwych słowach porównał kobiety do chwastów. - Poznanianki to się tak ubierają, że nie idzie na to patrzeć - grzmiał ze swojej mównicy. - Na ulice jak wyjdą, to męskie oko jak na to patrzy, to jakbyś chwasta na ulicy zobaczył, to więcej ucieszy niż takie widoki. To jest po prostu przerażające. To jest z zewnątrz, a pytanie, co jest w duszy - kontynuuje w swoim nagraniu ksiądz Woźnicki i porównuje kobiety, które chodzą w spodniach do klaczy. - Schłopiałe baby - skwitował duchowny.

Duchowny o kobietach noszących buty na szpilkach

Jednak na tym filozofie księdza się nie zakończyły. W specjalnie przygotowanej dla siebie kaplicy były salezjanin postanowił wygłosić swoją teorię na temat pań, które noszą buty na szpilkach. - Dlaczego kobieta zakłada wysoki obcas? Powiedzą, że się dobrze czuje. Nie dobrze po to, żeby się dobrze czuć. Dobrze czuje się wtedy, kiedy się wywyższa - mówił. Oberwało się również stylistom. Zdaniem księdza Woźnickiego „większość stylistów i prezenterów to homoseksualiści”, którzy „układając modę, mszczą się na kobietach, aby je oszpecić”.