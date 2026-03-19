Jak dorobić do emerytury? Twoje zamiłowanie do porządku może być warte nawet 150 złotych za godzinę

Co to jest decluttering i jak na nim zarobić? Pomysł na biznes dla dojrzałych

Wiosna to tradycyjny czas wielkich porządków, ale coraz częściej nie chodzi tylko o mycie okien. Na popularności zyskuje decluttering, czyli profesjonalna organizacja przestrzeni, która dla wielu dojrzałych osób staje się ciekawym pomysłem na biznes i dodatkowy zarobek. To coś więcej niż sprzątanie; to usługa polegająca na mądrym porządkowaniu życia i otoczenia, co idealnie wpisuje się w trend „Soft Minimal”, łączący porządek z przytulnością.

Dlaczego ludzie są gotowi za to płacić? Badania z 2025 roku jednoznacznie potwierdziły, że kobiety mieszkające w zagraconych domach miały podwyższony poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Co więcej, neurobiolodzy wykazali, że wizualny chaos spowalnia przepływ informacji między neuronami, utrudniając koncentrację. Profesjonalna organizacja przestrzeni to zatem nie fanaberia, a realna inwestycja w lepsze samopoczucie i upragniony spokój domowników.

Zarobki w declutteringu. Ile można dorobić do emerytury w 2026 roku?

Stawki w tej branży mogą być bardzo atrakcyjne i znacznie przewyższają minimalne wynagrodzenie godzinowe, które od 2026 roku wynosi 31,40 złotych brutto. Profesjonalni organizatorzy przestrzeni mogą liczyć na zarobki rzędu 150 złotych brutto za godzinę pracy. Z kolei w ramach ogólnych usług domowych, takich jak pomoc w organizacji, stawki wahają się od 25 do 50 złotych za godzinę.

Zastanawiając się, jak dorobić na emeryturze, warto pamiętać o limitach dochodów, które pozwalają zachować pełne świadczenie. Od 2026 roku można dorobić do kwoty 6438,50 złotych brutto miesięcznie bez żadnych konsekwencji finansowych dla emerytury. Prawdziwą zachętą może być również tzw. ulga dla pracujących seniorów, dzięki której osoby spełniające określone warunki nie zapłacą podatku od przychodów z pracy do kwoty 85 528 złotych rocznie.

Jak zacząć pracę jako organizator przestrzeni? Pierwsze zlecenia i pomocne aplikacje

Stawianie pierwszych kroków w tej branży ułatwiają nowoczesne narzędzia, które łączą osoby potrzebujące pomocy z wykonawcami. Platformy takie jak SeniorApp pozwalają na założenie profilu, samodzielne ustalenie stawek i znalezienie klientów w najbliższej okolicy. Warto również sprawdzić lokalne inicjatywy, takie jak rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów”, który w 2026 roku finansuje usługi sąsiedzkie, w tym pomoc w organizacji przestrzeni, oferując stawki od 29 do 35 złotych brutto za godzinę. Umiejętności miękkie, takie jak empatia i komunikacja, które często cechują osoby dojrzałe, są w tej pracy bezcennym atutem.

Umowa zlecenie czy własna działalność? Sprawdź, co bardziej opłaca się emerytowi

Wybór formy zatrudnienia zależy od skali planowanej działalności. Na początek idealnym rozwiązaniem może być umowa zlecenia, która charakteryzuje się elastycznym czasem i miejscem pracy, choć nie gwarantuje płatnego urlopu. Jeśli jednak planujemy rozwijać swoje usługi na większą skalę, warto rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej. Dla emerytów jest to szczególnie korzystne, ponieważ są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a jedynym kosztem stałym jest składka zdrowotna, której minimalna wysokość w 2026 roku wynosi 432,54 złote miesięcznie.

