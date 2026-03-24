Prezent na komunię zamiast koperty. Jak mądrze zainwestować w przyszłość wnuka?

Ile dać na komunię wnukowi? Rosnące koszty i presja na dziadków

Pierwsza Komunia wnuka to radosne wydarzenie, które jednak często staje się dla dziadków źródłem niemałego stresu finansowego. Rosnące koszty organizacji przyjęcia, gdzie sam „talerzyk” to wydatek rzędu 180-350 zł od osoby, potęgują presję na drogie prezenty. W 2026 roku zorganizowanie uroczystości dla 20 gości może kosztować od 5000 zł do nawet 12000 zł. To sprawia, że pytanie „ile dać na komunię” spędza sen z powiek wielu seniorom.

Według zeszłorocznych badań, na prezenty z podobnych okazji przeznaczamy średnio niemal 700 zł. Taki wydatek może poważnie nadwyrężyć domowy budżet, zwłaszcza że jak pokazują inne dane, blisko połowa Polaków ma trudności z opłacaniem rachunków w miesiącach następujących po większych uroczystościach. To niestety prosta droga do niepotrzebnego zadłużenia i finansowych zmartwień, które mogą przyćmić radość z rodzinnego święta.

Prezent na komunię a podatek. Kiedy darowizna dla wnuka jest zwolniona z opłat?

Darowizna od dziadków dla wnuków to doskonałe i w pełni legalne rozwiązanie, które pozwala uniknąć podatku od darowizny. Dziadkowie należą do tzw. zerowej grupy podatkowej, co oznacza, że każda kwota, którą przekażą, może być zwolniona z opłat. Wystarczy, że rodzice wnuka w jego imieniu zgłoszą darowiznę do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania. Co więcej, można skorzystać z „darowizny z poleceniem”, precyzyjnie określając cel wydatków, na przykład sfinansowanie alby (kosztującej 250-450 zł) lub opłacenie części przyjęcia.

Co na komunię zamiast koperty? Sprawdź oprocentowanie obligacji skarbowych

Zamiast gotówki, która często szybko się rozchodzi, warto rozważyć mądry prezent na komunię, który będzie pracował na przyszłość wnuka. Ciekawą alternatywą są obligacje skarbowe, czyli bezpieczna inwestycja gwarantowana przez państwo. To świetny sposób, by podarować dziecku nie tylko pieniądze, ale także pierwszą, cenną lekcję pomnażania kapitału.

Na początek można wybrać obligacje trzymiesięczne, które w marcu 2026 roku oferują stałe oprocentowanie 2,50% w skali roku. Jednak prawdziwą perełką mogą okazać się rodzinne obligacje skarbowe, dedykowane m.in. beneficjentom programu 800+, z oprocentowaniem od 5,20% w pierwszym roku. Co ważne, w kolejnych latach ich zysk jest powiązany ze wskaźnikiem inflacji (wynoszącej obecnie 2,8%), co stanowi zabezpieczenie, że oszczędności nie stracą na wartości.

Konto oszczędnościowe dla wnuka na komunię. Gdzie szukać wysokiego oprocentowania?

Założenie konta oszczędnościowego dla dziecka to doskonały prezent edukacyjny, który uczy odpowiedzialności finansowej od najmłodszych lat. Wiele banków oferuje dziś specjalne konta dla dzieci, często z bardzo atrakcyjnym, promocyjnym oprocentowaniem, sięgającym nawet ponad 6% w skali roku. Działając jak nowoczesna „cyfrowa skarbonka”, takie konto pozwala wnukowi obserwować, jak jego oszczędności rosną, co może być świetną motywacją do dalszego odkładania. Jak pokazują badania, już co trzecie dziecko w Polsce samodzielnie uzbierało pieniądze na wymarzony cel, co najlepiej świadczy o skuteczności takiej nauki zaradności.