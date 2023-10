Grafiki, wiersze, sentencje i modlitwy na Zaduszki i Wszystkich Świętych 2023

Spis treści

Wiersze na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Gdy zmrok zapadnie

Śmierć przyjdzie niespodzianie

Zamknie oczy, duszę skradnie,

Lecz w Niebie nowe życie nastanie

***

Śmierć jest jak sen, co duszę oplata,

Gdy skonam, odejdę z tego świata.

Niech gwiazdy migocą nad moim grobem,

A dla duszy Wieczność będzie nowym domem

***

Jak liście spadające z drzewa jesienią,

Śmierć przychodzi w ostatniej godzinie

Lecz w sercach tych, którzy nas kochają

Pamięć o nas nigdy nie przeminie

***

Śmierć to tylko przejście, nie koniec drogi,

W Niebie nas czeka spokój błogi.

Choć ciało przykryła ziemia

Dusza na wieki żyje we wspomnieniach

***

Śmierć to zasłona, co skrywa nasz los,

Gdy odejdziemy, odkryta zostanie

Usłyszymy wtedy Pana Boga głos,

Poznamy odpowiedź na każde pytanie

***

W ciemnej nocy na skraju dnia,

Śmierć przypomina, jak kruche jest życie

Lecz niech nasza pamięć świeci

Jak gwiazdy na niebie,

Jak Światło wiekuiste

Niech rozproszy mrok

***

Śmierć to tylko brama do nowego świata,

Gdzie nie ma bólu, zmartwienia i płaczu.

Dusza opuszcza ciało i do Nieba wzlata,

Zamieszkać w Bożymi świetlistym pałacu

Modlitwy na Zaduszki i Wszystkich Świętych

Modlitwa za zmarłych rodziców: Boże, który jesteś źródłem życia i miłosierdzia, prosimy Cię, abyś przyjął naszych rodziców, którzy odeszli z tego świata. Daj im wieczny odpoczynek i obdarz ich swoją miłością.

Modlitwa za zmarłych przyjaciół: Panie, wspomnij naszych przyjaciół, którzy opuścili ten świat. Daj im wieczny spokój i niechaj światło twojej obecności oświeca ich dusze.

Modlitwa za dusze dzieci: Miłosierny Ojcze, przyjmij do swojego Królestwa dusze dzieci, które odeszły przedwcześnie. Niech znajdą wieczny spokój w Twoim miłosierdziu.

Modlitwa za dusze zmarłych kapłanów: Boże, nasz Pasterzu, pamiętaj o duszach naszych kapłanów, którzy poświęcili swoje życia służbie Twojemu Kościołowi. Obdarz ich wiecznym zbawieniem i niechaj w Twoim Królestwie przeżywają wieczną radość..

Modlitwa za dusze osób, które zmarły w wyniku choroby: Miłosierny Boże, przyjmij do swojego miłosierdzia dusze tych, którzy cierpieli w wyniku chorób i opuścili ten świat. Niechaj znajdą u Ciebie ukojenie od wszelkiego cierpienia.

Modlitwa za dusze samotnych i zapomnianych: Panie, wspomnij dusze tych, którzy zmarli samotnie i zapomniani przez innych. Daj im wieczny spokój i otocz swoją miłością.

Modlitwa za dusze ofiar wypadków i katastrof: Boże, który jesteś naszym schronieniem, modlimy się za dusze tych, którzy zginęli w nieszczęśliwych wypadkach i katastrofach. Przyjmij ich dusze w swoje miłosierdzie i obdarz wiecznym spokojem.

Modlitwa za dusze wszystkich zmarłych: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyś przyjął do swojego Królestwa wszystkie dusze zmarłych. Niechaj znajdą wieczny spokój i radość w Twojej obecności. Amen.

Sentencje na Zaduszki i Wszystkich Świętych

Śmierć jest jak księga, którą nikt nie przeczyta, dopóki nie nadejdzie jego czas.

Śmierć jest nieuniknioną częścią życia, przypominającą nam, byśmy doceniali każdy chwilę.

Przemijanie jest nieuchronne, ale nasze dziedzictwo w sercach innych może trwać wiecznie.

W obliczu śmierci ludzkie sprawy tracą na znaczeniu, zostaje tylko to, co naprawdę istotne.

Życie i śmierć to dwa bieguny, które nadają sens naszej podróży przez czas.

W przemijaniu tkwi piękno życia, bo to ulotność czyni je cenniejszym.

Nawet po śmierci pozostawiamy ślad w historii, który kształtuje przyszłe pokolenia.

Śmierć jest tylko przejściem do nieznanej krainy

Przemijanie jest jedyną pewnością w naszym niepewnym świecie.

To, co zostawiamy po sobie w sercach innych, to nasze prawdziwe dziedzictwo.

Śmierć uczy nas, że życie jest kruche, a czas cenny.

W obliczu przemijania odkrywamy, że istnieją rzeczy ważniejsze od materialnych dóbr, takie jak miłość, wspólnota i wiara.