Świąteczny nastrój czuć już z końcem listopada. Jarmarki, piosenki i sklepowe witryny przypominają nam o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Jednak w tym pospiechu czasami zapominamy o zagranicznych znajomych, z którymi nie spędzimy Wigilii czy Bożego Narodzenia lub też Nowego Roku. Dlatego warto sprawić im przyjemność wysyłając chociaż SMS-a z życzeniami w ich języku.

Jak napisać życzenia na Boże Narodzenie po angielsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Merry Christmas and a Happy New Year! With best regards (podpis)

Jak napisać życzenia na Boże Narodzenie po niemiecku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünscht (podpis)

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po ukraińsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku! Jednak ukraińskim znajomym warto w tym roku życzyć także pokoju, spokoju i wolnego kraju czyli Myru, spokoyu i vilʹnoyi Krayiny!

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po czesku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Prejeme Vam Vesele Vanoce a Stastny novy rok

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po duńsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Glædelig Jul og godt nytår

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po estońsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po fińsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po francusku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Joyeux Noёl at Bonne Année 2014 de la partole

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po grecku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Kala Christougenna Ki’eftihismenos O Kenourios Chronos

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po hiszpańsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po islandzku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Gleðileg Jól og Farsaelt Komandi ár!

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po litewsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po portugalsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Feliz Natal e um Prospero Ano Novo

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po słowacku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Vesele Vianoce a stastny novy rok

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po szwedzku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - God Jul och Gott Nytt År

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po turecku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po węgiersku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po włosku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Buon Natale e Felice Anno Nuovo