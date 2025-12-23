Życzenia wigilijne po angielsku, niemiecku i innych językach. Krótkie teksty na życzenia świąteczne w Boże Narodzenie 2025 w różnych językach świata

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-12-23 15:39

Jak napisać życzenia na Boże Narodzenie po angielsku? Jakie wigilijne życzenia po niemiecku ucieszą naszych znajomych? Święta to czas, kiedy powinniśmy być z bliskimi. Jednak nie z każdym będziemy mogli spotkać się w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Mimo to w tym wyjątkowym czasie nie powinniśmy zapomnieć o składaniu życzeń. Takie życzliwości - zwłaszcza w okresie świąt - są zawsze miłym gestem. O życzeniach na Boże Narodzenie powinniśmy pamiętać także myśląc o dalszych znajomych. Jeśli są mieszkańcami innych krajów, warto pokusić o napisanie kilku słów w ich języku. Poniżej znajdziesz życzenia bożonarodzeniowe w różnych językach świata.

Świąteczny nastrój czuć już z końcem listopada. Jarmarki, piosenki i sklepowe witryny przypominają nam o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Jednak w tym pospiechu czasami zapominamy o zagranicznych znajomych, z którymi nie spędzimy Wigilii czy Bożego Narodzenia lub też Nowego Roku. Dlatego warto sprawić im przyjemność wysyłając chociaż SMS-a z życzeniami w ich języku.

Jak napisać życzenia na Boże Narodzenie po angielsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku -  Merry Christmas and a Happy New Year! With best regards (podpis)

Jak napisać życzenia na Boże Narodzenie po niemiecku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünscht (podpis)

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po ukraińsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku! Jednak ukraińskim znajomym warto w tym roku życzyć także pokoju, spokoju i wolnego kraju czyli Myru, spokoyu i vilʹnoyi Krayiny!

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po czesku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Prejeme Vam Vesele Vanoce a Stastny novy rok

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po duńsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Glædelig Jul og godt nytår

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po estońsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po fińsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po francusku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Joyeux Noёl at Bonne Année 2014 de la partole

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po grecku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Kala Christougenna Ki’eftihismenos O Kenourios Chronos

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po hiszpańsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po islandzku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Gleðileg Jól og Farsaelt Komandi ár!

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po litewsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po portugalsku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Feliz Natal e um Prospero Ano Novo

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po słowacku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Vesele Vianoce a stastny novy rok

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po szwedzku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - God Jul och Gott Nytt År

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po turecku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po węgiersku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!

Jak Napisać życzenia na Boże Narodzenie po włosku?

Najprostsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego nowego roku -  Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Polecany artykuł:

Boże Narodzenie na Maderze. „Tutaj ludzie przeznaczają jeden pokój na szopkę”
Super Express Google News
Quiz o świątecznych zwyczajach. Kto przynosi prezenty? Test o Aniołkach, Czarownicach i innych Mikołajach
Pytanie 1 z 10
Przynosi prezenty 13 grudnia, przyjeżdża na osiołku i ma na imię:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE NARODZENIE
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE