Śmieszne życzenia urodzinowe dla męża. Od żony dla męża roku, z przymrużeniem oka

Śmieszne życzenia urodzinowe dla męża od żony

Chcesz rozbawić swojego męża do łez, jednocześnie pokazując mu, jak bardzo go kochasz i cenisz? Przygotowaliśmy dla Ciebie serię życzeń, które są pełne humoru, ciepła i tego wyjątkowego, małżeńskiego przymrużenia oka.

Mężu, w dniu Twoich urodzin życzę Ci przede wszystkim, żebyś zawsze trafiał do celu - czy to ze skarpetkami do kosza, czy z piwem do ust. Reszta to detale! Sto lat, Kochanie!

Wszystkiego najlepszego, Misiu! Niech Twoja broda nigdy nie swędzi, Twój pilot nigdy się nie gubi, a ja zawsze będę udawać, że słucham Twoich opowieści o piłce. Kocham Cię!

Kochanie, życzę Ci, żebyś w końcu nauczył się składać pranie... albo żebyś chociaż udawał, że próbujesz. A tak na serio - spełnienia wszystkich (realistycznych) marzeń!

Gratuluję kolejnego roku bycia moim mężem i dzielnego znoszenia moich humorów. Zasługujesz na medal - albo przynajmniej na wielki kawałek tortu! Wszystkiego najlepszego!

Mój drogi, obyś w tym roku dostawał mniej "kochanie, pomóż mi" i więcej "kochanie, masz wolny wieczór na grę". Sto lat, mój ulubiony superbohaterze od wszystkiego!

Życzę Ci, żebyś zawsze pamiętał, że jesteś moim pierwszym i ostatnim przystankiem - nawet jeśli po drodze zdarzają się pomyłki nawigacyjne. Kocham Cię najbardziej na świecie, wszystkiego najlepszego!

Z okazji urodzin życzę Ci, żebyś zawsze miał rację... przynajmniej w tych sprawach, które nie mają większego znaczenia. A tak poważnie - niech spełniają się Twoje marzenia!

Sto lat, mężu! Życzę Ci, żeby Twoje piwko nigdy nie było ciepłe, a Twoja kanapa zawsze czekała wolna. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć - zwłaszcza przy podawaniu chipsów.

Mężu, jesteś jak dobre wino - im starszy, tym... no, cóż, tym starszy. Ale za to z każdym rokiem bardziej doświadczony w byciu najlepszym! Wszystkiego najlepszego!

Kochanie, w dniu Twoich urodzin życzę Ci, żebyś zawsze miał tyle cierpliwości do mnie, ile ja mam do Twoich gadżetów. I żebyś zawsze wiedział, gdzie są Twoje klucze!

Wszystkiego najlepszego, mój ukochany! Niech Twoje ulubione drużyny zawsze wygrywają, a jedynym przegranym w naszym domu będzie kalendarz - bo dla mnie zawsze będziesz młody!

Życzę Ci, żebyś w tym roku odkrył, że naczynia same myją się po sobie, a odkurzacz ma wbudowany GPS do okruszków. A tak naprawdę - spełnienia marzeń, Kochanie!

Mężu, z okazji Twoich urodzin obiecuję, że przynajmniej raz w roku pozwolę Ci myśleć, że masz rację. Dziś jest ten dzień! Wszystkiego najlepszego, mój jedyny!

Sto lat, Kochanie! Życzę Ci, żebyś w końcu znalazł tę słynną "instrukcję obsługi żony". Ale tak szczerze - cieszę się, że jej nie potrzebujesz, bo rozumiesz mnie bez słów.

Mój drogi mężu, życzę Ci, żebyś nigdy nie zapomniał, jak ważny jesteś dla mnie - nawet gdy udaję, że Twoje dowcipy nie są śmieszne. Wszystkiego, co najlepsze!

Męża rozweselisz życzeniami i zabawnym prezentem

Poza trafionymi życzeniami, humorystyczny prezent to strzał w dziesiątkę, by uczcić urodziny męża z przymrużeniem oka. Pomyśl o czymś, co nawiązuje do jego pasji, ale z zabawnym, lekko sarkastycznym twistem. Personalizowany kubek z żartobliwym napisem, designerska koszulka z ironicznym hasłem czy gadżet, który choć trochę ułatwi mu życie (lub sprawi, że będzie się śmiał z własnych nawyków), to zawsze dobry pomysł.

Wybierając prezent, zastanów się, co sprawia, że Twój mąż się śmieje, jakie ma drobne słabostki, do których potrafi podejść z dystansem. Może to być zabawna książka, bon na "dzień bez żony" (z oczywiście załączonym regulaminem!), albo zestaw do majsterkowania z instrukcją "co zrobić, gdy coś się zepsuje, zanim zadzwonisz po fachowca".

Pamiętaj, że najważniejsza jest intencja i to, by prezent był odzwierciedleniem Waszej relacji pełnej miłości i wzajemnego zrozumienia, także w kwestii żartów. Pokaż mu, że doceniasz jego poczucie humoru i że wspólny śmiech to dla Ciebie jeden z filarów Waszego szczęścia.

Kartki urodzinowe znajdziesz w galerii poniżej