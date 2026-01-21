Wierszyki na Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka 2026 to święta, które przypadają w różnych terminach, ale ich daty są bardzo zbliżone. Rokrocznie 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a już dzień później, czyli 22 stycznia jest Dzień Dziadka. W związku z tym obchody święta dziadków są bardzo często łączone. Oto najpiękniejsze wierszyki na Dzień Babci i Dziadka. Można je umieścić w laurce, czy wysłać SMSem lub Messengerem. Autorkami wzruszających wierszyków dla babci i dziadka są: Karolina Zet, Monika Orawczak, Nel Maria, Małgorzata Stelmaszek, Ewa Frackowiak z portalu katalog marzeń.
Kochana Babciu życzę Ci dużo zdrówka, aby nie dopadła Cię żadna wirusówka.
Abyś zawsze była szczęśliwa i zawsze jak co dzień taka urodziwa.
Nigdy nie bądź zatroskana, za to przez wszystkich kochana.
Dużo siły i pogody ducha, optymizmem zawstydziłabyś niejednego zucha.
Za wszystko czego mnie nauczyłaś chcę Ci podziękować
i w twe rumiane oba policzki wycałować.
***
Złożyć życzenia na Dzień Dziadka, to nie taka wcale gratka.
W końcu to mój ekstra Dziadek, jest najlepszy - to nie przypadek!
Chciałbym być oryginalny, pomysłowy no i fajny.
Żaden ze mnie jest artysta, niech więc wybrzmi miłość czysta!
Bądź najzdrowszy mój Dziaduniu, życzę Ci motyli w brzuniu,
spełniaj wszystkie swe marzenia jakbyś nie miał nic do stracenia!
Wiecznej życzę Ci uciechy i z Twych wnucząt też pociechy!
Najpiękniejsze rymowanki dla babci i dziadka
Chociaż nie macie już nastu lat,
U stóp Wam leży wciąż cały świat.
Więc w Ciechocinku na imprezie
Tańczcie do rana, ile wlezie.
Niech w żadnym stawie Was nie strzyka,
Tańczcie do rana w rytm Krawczyka.
Mijajcie z dala „enefzety”,
Bo życia szkoda na te bzdety!
Żyjcie z radością za pan brat,
O wiele dłużej niż te 100 lat!
***
Wnuczkowi małemu słów niewiele trzeba,
on Tobie Babuniu chce przychylić nieba.
A chociaż wszystkiego powiedzieć nie umie,
jego uściski Babcia zrozumie...
***
Babciu droga i kochana,
ja o Tobie myślę z rana.
Po południu i wieczorem,
boś Ty dla mnie wielkim wzorem.
Bądź Ty ze mną długie lata!
najlepiej do końca świata!
***
Dzisiaj mamy Święto Dziadka,
okazja niezwykle rzadka.
Ja Dziadziusia kocham szczerze,
w jego słowa zawsze wierzę.
Mój dziadek ma swoje zdanie,
budzi we mnie zaufanie.
To naprawdę trzeba przyznać,
Dziadek fajny jest mężczyzna.
Tradycyjne wierszyki dla babci i dziadka - idealne do laurki, SMS
Kocham mocno Babcię, Dziadka.
To nie żarty moi mili.
Dzisiaj im życzenia składam,
By sto latek jeszcze żyli.
W drugiej połowie stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka 2022, w przedszkolach i szkołach podstawowych organizowane są specjalne przedstawienia. Ponadto wnuki i wnuczki obdarowują swoich ukochanych dziadków drobnymi upominkami i składają im serdeczne życzenia. Oto kilka naszych propozycji:
Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków, są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami, już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal, wystrojeni jak na bal.
***
Aby babcia i dziadziunio w zdrowiu długo żyli.
Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili.
***
Babciu, dziadku, chodźcie z nami.
Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.
Do wąchania, patrzenia...
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,
Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,
My uśmiechamy się do siebie zawsze.
Jak dziś, jak teraz!
***
Babcia z dziadkiem dziś świętują, wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,
wnusia babci bluzkę pierze!
Wnusio już podaje kapcie,
bardzo Kocha swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!
***
Wnuczka mała, więc pisać, liczyć jeszcze nie umie, lecz umie życzyć!
I życzy Babci i Dziadkowi, składając dary:
zdrowia, spokoju, szczęścia bez miary!