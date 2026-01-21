Wierszyki na Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka 2026 to święta, które przypadają w różnych terminach, ale ich daty są bardzo zbliżone. Rokrocznie 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a już dzień później, czyli 22 stycznia jest Dzień Dziadka. W związku z tym obchody święta dziadków są bardzo często łączone. Oto najpiękniejsze wierszyki na Dzień Babci i Dziadka. Można je umieścić w laurce, czy wysłać SMSem lub Messengerem. Autorkami wzruszających wierszyków dla babci i dziadka są: Karolina Zet, Monika Orawczak, Nel Maria, Małgorzata Stelmaszek, Ewa Frackowiak z portalu katalog marzeń.

Kochana Babciu życzę Ci dużo zdrówka, aby nie dopadła Cię żadna wirusówka.

Abyś zawsze była szczęśliwa i zawsze jak co dzień taka urodziwa.

Nigdy nie bądź zatroskana, za to przez wszystkich kochana.

Dużo siły i pogody ducha, optymizmem zawstydziłabyś niejednego zucha.

Za wszystko czego mnie nauczyłaś chcę Ci podziękować

i w twe rumiane oba policzki wycałować.

***

Złożyć życzenia na Dzień Dziadka, to nie taka wcale gratka.

W końcu to mój ekstra Dziadek, jest najlepszy - to nie przypadek!

Chciałbym być oryginalny, pomysłowy no i fajny.

Żaden ze mnie jest artysta, niech więc wybrzmi miłość czysta!

Bądź najzdrowszy mój Dziaduniu, życzę Ci motyli w brzuniu,

spełniaj wszystkie swe marzenia jakbyś nie miał nic do stracenia!

Wiecznej życzę Ci uciechy i z Twych wnucząt też pociechy!

Najpiękniejsze rymowanki dla babci i dziadka

Chociaż nie macie już nastu lat,

U stóp Wam leży wciąż cały świat.

Więc w Ciechocinku na imprezie

Tańczcie do rana, ile wlezie.

Niech w żadnym stawie Was nie strzyka,

Tańczcie do rana w rytm Krawczyka.

Mijajcie z dala „enefzety”,

Bo życia szkoda na te bzdety!

Żyjcie z radością za pan brat,

O wiele dłużej niż te 100 lat!

***

Wnuczkowi małemu słów niewiele trzeba,

on Tobie Babuniu chce przychylić nieba.

A chociaż wszystkiego powiedzieć nie umie,

jego uściski Babcia zrozumie...

***

Babciu droga i kochana,

ja o Tobie myślę z rana.

Po południu i wieczorem,

boś Ty dla mnie wielkim wzorem.

Bądź Ty ze mną długie lata!

najlepiej do końca świata!

***

Dzisiaj mamy Święto Dziadka,

okazja niezwykle rzadka.

Ja Dziadziusia kocham szczerze,

w jego słowa zawsze wierzę.

Mój dziadek ma swoje zdanie,

budzi we mnie zaufanie.

To naprawdę trzeba przyznać,

Dziadek fajny jest mężczyzna.

Tradycyjne wierszyki dla babci i dziadka - idealne do laurki, SMS

Kocham mocno Babcię, Dziadka.

To nie żarty moi mili.

Dzisiaj im życzenia składam,

By sto latek jeszcze żyli.

W drugiej połowie stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka 2022, w przedszkolach i szkołach podstawowych organizowane są specjalne przedstawienia. Ponadto wnuki i wnuczki obdarowują swoich ukochanych dziadków drobnymi upominkami i składają im serdeczne życzenia. Oto kilka naszych propozycji:

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków, są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami, już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal, wystrojeni jak na bal.

***

Aby babcia i dziadziunio w zdrowiu długo żyli.

Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili.

***

Babciu, dziadku, chodźcie z nami.

Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.

Do wąchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.

Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,

Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,

My uśmiechamy się do siebie zawsze.

Jak dziś, jak teraz!

***

Babcia z dziadkiem dziś świętują, wszystkie dzieci więc pracują.

Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują dziś porządku.

W kuchni błyszczą już talerze,

wnusia babci bluzkę pierze!

Wnusio już podaje kapcie,

bardzo Kocha swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz!

Święto Dziadków ważna rzecz!

***

Wnuczka mała, więc pisać, liczyć jeszcze nie umie, lecz umie życzyć!

I życzy Babci i Dziadkowi, składając dary:

zdrowia, spokoju, szczęścia bez miary!

