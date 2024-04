20-letni żużlowiec dostał się do rady miasta. Jego ojciec to poseł PO

Żużlowiec Piotr Wardzała najmłodszym radnym w Tarnowie. Ma tylko 20 lat

W niedzielę tarnowianie wybrali nową radę miejską. Ze względu na kurczącą się populację miasta, rada miejska nowej kadencji będzie liczyła 23 radnych, czyli o 2 mniej niż do tej pory. Najmłodszym radnym w Tarnowie został zaledwie 20-letni Piotr Wardzała. W okręgu nr 1, obejmującym dzielnice: Strusina, Chyszów i Mościce, poparło go 767 wyborców. To wynik wyższy niż otrzymał startujący w tym samym okręgu kandydat na prezydenta Tarnowa Krzysztof Rodak.

Wardzała kandydował z "jedynki" na liście Koalicji Obywatelskiej. Liderem tej formacji w Tarnowie jest jego ojciec Robert Wardzała, który w październikowych wyborach parlamentarnych został posłem. Obu łączy również sportowa pasja. Robert Wardzała dwukrotnie sięgał z Unią Tarnów po tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Syn Piotr poszedł w jego ślady i również jest żużlowcem Jaskółek.

20-latek w radzie miejskiej zastąpi... swojego dziadka Mariana Wardzałę, który po dwóch kadencjach zrezygnował z ubiegania się o mandat radnego. W latach 2006-11 oraz 2018-19 w tarnowskiej radzie miejskiej zasiadał również ojciec Piotra, a syn Mariana, czyli Robert Wardzała.

Wiadomo, kto wygrał. Znamy prezydentów największych miast

Sonda Czy Tarnów jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania