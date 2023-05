Amunicja znaleziona w starej kuchence gazowej. 30-latek chciał ją sprzedać na złom

Bezczelny atak na kościół! Oburzające, do czego posunęli się sprawcy

Amunicja znaleziona w centrum Tarnowa. Była schowana w starej kuchence gazowej

Z nietypową sytuacją zetknęli się policjanci z komisariatu policji przy ul. Narutowicza w Tarnowie. Zgłoszenie dotyczyło odnalezienia w kuchence gazowej, wystawionej jako gabaryty do usunięcia... dużej liczby naboi. Zgłoszenie policjanci przyjęli od 30-letniego tarnowianina, który wystawioną kuchenkę zabrał, by samemu oddać ją na złom. Okazało się, że jeden z mieszkańców Tarnowa przechowywał w niej ponad 380 sztuk amunicji różnego kalibru, które zostały zabezpieczone podczas oględzin. Aktualnie prowadzone jest dochodzenie przez policjantów z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, które ukierunkowane jest na ustalenie do kogo ona należała.

Zaskakujący finał kontroli drogowej. Policjanci aż przecierali oczy ze zdziwienia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.