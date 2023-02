Bunt wiernych w parafii w Bochni. Chcieli wywieźć proboszcza na taczce. Niewiarygodne, o co poszło

Tylko bestia mogła to zrobić! Kot zabity w okrutny sposób. Miał przywiązaną cegłówkę do łapy

Straciła panowanie nad peugeotem i uderzyła w skarpę. Dziecko trafiło do szpitala

Pieszy potrącony na pasach w centrum Tarnowa. Kierowca go nie zauważył

Dlaczego parafianie z Bochni i ksiądz proboszcz stoją po dwóch stronach konfliktu? Chodzi o budynek bursy, siedzibę Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Sancti, który działa w Bochni od kilkudziesięciu lat. Chór nie jest organizacją zrzeszoną w strukturach kościelnych. - Od około dwóch lat ja oraz chór staliśmy się przedmiotem szykan ze strony aktualnego zarządcy Domu Pielgrzyma Bursa - oświadczył ksiądz Stanisław Adamczyk, kierujący chórem. Mowa tu m.in. o zakłócaniu prób i zamykaniu toalet oraz parkingu. Parafianie uważają, że proboszcz ks. Ryszard Podstołowicz również doprowadził do takiego, a nie innego stanu rzeczy.

Bochnia. Proboszcz odpowiada protestującym. Doszło do spotkania

Choć protestujący z początku nie chcieli rozmowy z proboszczem, to w końcu do takowej doszło. Uczestnicy pikiety przekazali w mediach społecznościowych główne punkty, które ustalono z księdzem Podstołowiczem.

Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai pozostaje w bursie.

Ks. Stanisław Adamczyk pozostaje dyrygentem chóru.

Odbędzie się spotkanie pomiędzy przedstawicielami rodziców chórzystów, a zarządcą bursy, na którym ustalone zostaną i spisane zasady korzystania z bursy przez Chór

- To oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów i wciąż pozostaje wiele niejasności. Niemniej pokazaliśmy siłę, wobec której proboszcz nie mógł być obojętny. Niestety nie podło słowo "przepraszam" za działania niszczące przez ostatnie miesiące ks. Stanisława i chórzystów. Te kwestie nie mogą zostać zamiecione pod dywan - czytamy na stronie Murem za bocheńskim chórem na Facebooku.

Proboszcz przekazał protestującym, że zarzuty kierowane w jego kierunku są jego zdaniem krzywdzące. Delegacja protestujących odpowiedziała, że zaniechanie to również forma działania.

- Będziemy stać na straży doprowadzenia sprawy do szczęśliwego finału. Jeżeli się tak nie stanie - znowu zaprosimy Was wszystkich w to miejsce. W jeszcze większym gronie - zapewniają protestujący w mediach społecznościowych. Pod tekstem możecie zobaczyć, jakie transparenty zabrali ze sobą na sobotnią pikietę.

Sonda Czy chodzisz regularnie do kościoła? Tak Nie Nie chodzę w ogóle

Rodzice puszczają dzieci na ulicę, bo… proboszcz wprowadził abonament za parking Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego Polacy masowo odchodzą od Kościoła?

Powody mogą zaskakiwać. POSŁUCHAJ!