14-latka odurzana i wykorzystana seksualnie?! Zarzuty dla trzech mężczyzn

Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem mężczyznom podejrzanym o odurzanie narkotykami oraz wykorzystanie seksualne 14-latki. Do przestępstw popełnianych na szkodę małoletniej miało dochodzić kilkukrotnie na przełomie października i listopada bieżącego roku. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie chce ujawniać szczegółów. Śledczy podali, że podejrzani są mieszkańcami powiatu limanowskiego.

- W toku śledztwa przedstawiono zarzuty trzem sprawcom w wieku 25, 27 i 28 lat. Chodzi o czyny przeciwko wolności seksualnej oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomani - przekazał PAP prok. Mirosław Kazana, szef Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

Zgodnie z decyzją sądu najstarszy podejrzany trafił do aresztu na dwa miesiące. Pozostali mężczyźni zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, takimi jak dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, zakaz kontaktowania się między sobą oraz poręczenie majątkowe. Onet podaje, że jeden z podejrzanych to sąsiad pokrzywdzonej dziewczyny i syn lokalnego przedsiębiorcy.

W prawie domniemanego wykorzystywania seksualnego 14-latki skierowaliśmy pytania do Prokuratury Rejonowej w Limanowej oraz Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, lecz do momentu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

