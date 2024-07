Ksiądz z diecezji tarnowskiej zmarł na drugim końcu świata. Miał 55 lat

Nie żyje ks. Jan Kaczmarczyk. Misjonarz zmarł w Brazylii w wieku 55 lat

Z dalekiej Brazylii do Tarnowa dotarły smutne informacje. Nie żyje pochodzący z Brzeźnicy koło Bochni ksiądz Jan Kaczmarczyk. W 1989 r. wstąpił on do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął sześć lat później z rąk ówczesnego ordynariusza tarnowskiego bp. Józefa Życińskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Zabranie (od 26 sierpnia 1995 roku) oraz Królówka (od 26 sierpnia 1998 roku). Następnie rozpoczął przygotowania do pracy misjonarza.

Portal diecezji tarnowskiej podaje, że ks. Jan Kaczmarczyk w 2000 roku został skierowany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, zaś w 2002 roku wyjechał do pracy misyjnej w Brazylii. W 2021 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Zmarł w wieku 55 lat.

Młody mężczyzna utonął w Dunajcu pod Tarnowem. Nurkowie wydobyli ciało

Sonda Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego? Niestety tak Nie