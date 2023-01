10-letni Wojtuś walczy ze straszną chorobą. Jego mama zmarła na raka piersi

Mimo tak młodego wieku, Wojtusia z gminy Czchów (powiat brzeski) już spotkały dwie niewyobrażalne tragedie. Dwa lata temu chłopiec dowiedział się, że cierpi na straszną chorobę: neurofibromatozę typu 1 i glejaka nerwu wzrokowego. Jego opoką w walce z nowotworem była mama. Niestety pani Krystyna sama zachorowała na raka piersi, a lekarzom nie udało się niestety uratować jej życia. Kobieta osierociła czwórkę dzieci, w tym Wojtusia, który jest najmłodszy z całego rodzeństwa. - Ciocia zmarła w domu, leżała przez dwa tygodnie. Gdy to się stało, Wojtuś spał. Powiedzieliśmy mu, że aniołki zabrały ją do nieba. Trochę płakał, ale zrozumiał że taka była kolej rzeczy. Był na to przygotowany, ale na pewno to przeżywa i brakuje mu mamy - relacjonowała "Gazecie Krakowskiej" pani Natalia, kuzynka 10-latka. Chłopiec może liczyć na wsparcie bliskich, jednak teraz potrzebuje pomocy większego grona osób, które sfinansowałyby leczenie ciężko chorego 10-latka.

Jak pomóc Wojtusiowi?

Zbiórka pieniędzy na terapię lekiem o nazwie Koselugo jest prowadzona za pośrednictwem portalu pomagam.pl. To bardzo kosztowna terapia, dlatego trzeba zebrać aż 900 tysięcy złotych. Dodatkowo leczenie musi być prowadzone w sposób ciągły, więc może się rozpocząć dopiero po uzbieraniu całej kwoty. Do tej pory Wojtusiowi pomogło już około 7 tysięcy osób! Do zamknięcia zbiórki potrzeba jeszcze ponad 600 tysięcy złotych. W sobotę, 21 stycznia w budynku OSP Biskupice Melsztyńskie odbędzie się bal charytatywny, podczas którego będą zbierane środki na leczenie Wojtusia. Wystąpi zespół muzyczny Beskid Boys, a w trakcie imprezy będzie można kupić między innymi ciasta oraz wyroby regionalne.

- Jestem Wojtuś i mam 10 lat, na co dzień jestem zawsze uśmiechnięty. Uwielbiam grać w piłkę z moimi kolegami i chodzić do szkoły. Jednak 2 lata temu w naszej rodzinie przydarzyła się tragedia, moja mama zachorowała na nowotwór i w ciągu 2 miesięcy odeszła do lepszego świata. Nie ma jej przy mnie w tych trudnych chwilach, które aktualnie przeżywam przy kolejnych diagnostykach w szpitalach. Wszystko zaczęło się w 2020 roku od bólu brzucha. Przy spożywaniu posiłków ból się nasilał, wiec moja mama zabrała mnie do szpitala, gdzie zajęli się mną lekarze. Po wielu badaniach klinicznych oraz genetycznych, pobieraniu wycinków guzów padła diagnoza: neurofibromatoza typu 1 tzn. że mam nerwiakowłokniaki splotowe w przestrzeni zaotrzewnej. Również mam glejaka nerwu wzrokowego lewego. Dowiedziałem się również, że guzki które posiadam nie podlegają operacji, nie mogę przyjąć radioterapii i chemioterapii ze względu na lokalizację i objętość tych guzów - pisze chory chłopiec na stronie pomagam.pl.

Mama 10-letniego Wojtusia z gminy Czchów zmarła na raka piersi. Jej synek wciąż ma szansę na wyzdrowienie.

