Mikołaj Roznerski największą sławę i popularność zyskał dzięki roli w serialu "M jak miłość". Gwiazdor zagrał też w wielu innych produkcjach. Można go regularnie oglądać w kinie, teatrze oraz na małym ekranie. Od lat uchodzi za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Już jakiś czas temu aktor zapragnął rozszerzyć swoją działalność o inne kategorie. Stworzył kawowe imperium - "ROZNER by Mikołaj Roznerski". 40-latek niedawno zorganizował w samym centrum Warszawy happening, podczas którego częstował fanów oraz przechodniów swoją świeżo parzoną kawą.

Umięśniony Mikołaj Roznerski szaleje w centrum Warszawy

Mikołaj Roznerski pojawił się pod jedną z warszawskich modnych restauracji "Aioli". Na remontowaną aktualnie ulicę Chmielną 26 aktor wjechał ogromnym samochodem wypakowanym po brzegi workami z kawą. Fotoreporterzy przyłapali go, jak przygotowywał się do swojego wydarzenia. Odsłaniając ogromne muskuły i w pocie czoła gwiazdor wypakowywał jutowe worki. Następnie zanosił je do restauracji, gdzie przygotowywał kawę, a następnie serwował ją wiernym fanom. Pod restauracją pojawił się prawdziwy tłum! Ludzie nie mogli doczekać się swojego ulubionego aktora.

Roznerski parzył kawę od południa aż do późnych godzin nocnych. Robił zdjęcia z fanami, a także chętnie rozmawiał z nimi o swojej pracy. Nam wyjawił, skąd wziął się u niego tak nietuzinkowy pomysł na biznes. Okazuje się, że to wszystko przez to, iż od zawsze lubił kawę. Hobby przerodziło się więc w spore przedsięwzięcie handlowe. Jak wyjawił Roznerski w rozmowie z "Super Expressem" jego kawy można napić się nie tylko w Warszawie, ale i w Jaśle, Gdańsku, Darłowie czy Mrzeżynie.

"To się zaczęło od tego, że u mnie w życiu dzieje się wszystko, z takim mam wrażenie losem szczęścia i takimi fajnymi ludźmi, których się spotyka na swojej drodze i ja właśnie spotkałem takich ludzi, którzy zaproponowali mi, żebym wszedł w kawę, a że zawsze się interesowałem kawą - jestem pasjonatem kawy, kawoszem, to po prostu zrobiłem kurs palenia, parzenia kawy, trzeci stopień bycia baristą, więc zrobię kawę, jaką tylko zechcesz, ale mam jeszcze problem z rysowaniem serduszek z mleka na tej kawie. No i tak to się zaczęło, że zyskałem wiarygodność. Jeździłem trochę po świecie, szukałem odpowiednich ziaren. "Praska kawy palarnia", z którą współpracuję, to są moi serdeczni przyjaciele, którzy palą tę kawę według profilu, który sobie uzgodniliśmy. Cały czas rozwijamy się, oni palą swoją kawę no i oprócz tego pomagają mi. Mamy tam swoje piece, jesteśmy taką jedną wielką rodziną i zdobywamy warszawskie restauracje. Zdobyliśmy sieć restauracji Aioli" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Mikołaj Roznerski.

