Tak teraz wygląda Mikołaj Roznerski. Gwiazdor M jak miłość zmienił się nie do poznania! O co tu chodzi?!

Mikołaj Roznerski jest kochany za rolę Marcina w "M jak miłość" i hitowe występy w polskich filmach. Gwiazdor cały czas się zmienia i zdaniem fanek jest "jak dobre wino, im starszy, tym przystojniejszy". Ale w takiej odsłonie jeszcze nikt go nie widział! Największe ciacho "M jak miłość" i łamacz kobiecych serc teraz wygląda jak prawdziwy wojownik. O co chodzi w metamorfozie Roznerskiego? Zobacz to w galerii zdjęć!