Co on zrobił?!

Dąbrowa Tarnowska. 60-latka została ukarana rekordowym mandatem

Jak poinformował portal Patrol998-Małopolska, do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 stycznia 2025 roku, około godziny 9:00. Kierująca osobówką 60-latka najpierw uszkodziła dwa samochody na parkingu sklepowym przy ulicy Sucharskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, a wyjeżdżając na ulicę zniszczyła znak drogowy. Jednak nie był to koniec incydentów drogowych z udziałem kierującej. Wracając do domu doprowadziła do zderzenia z samochodem dostawczym. Kobieta z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i wjechała prosto w prawidłowo jadącego dostawczaka.

Na miejscu zdarzeń z udziałem 60-latki pojawili się dąbrowscy policjanci, którzy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, postanowili wyciągnąć wobec zmotoryzowanej bardzo surowe konsekwencje. Wcześniej jednak przeprowadzili badanie na trzeźwość. Okazało się, że kobieta nie znajdowała się pod wpływem alkoholu. W jej organizmie nie wykryto też innego rodzaju środków odurzających. W wyniku incydentów drogowych z jej udziałem nikt nie został poszkodowany. Mundurowi podjęli więc decyzję o ukaraniu kierującej osobówką mandatem. Jego wysokość ustalili na 10 tysięcy złotych. Dodatkowo na jej konto powędrowało aż 40 punktów karnych.

