W czwartek, 12 grudnia po godz. 17.00 w Świniarsku (powiat nowosądecki) motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Za kierownicą jednośladu siedział 18-letni mężczyzna. Odniósł on bardzo poważne obrażenia i trafił do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. Jak doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym? Przyczyna tragicznego zdarzenia jest dopiero badana przez funkcjonariuszy.

- Przez wiele godzin funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego wykonywali czynności procesowe. Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa - informuje policja.

