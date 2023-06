Niedźwiedź widziany w kolejnej miejscowości. Urząd potwierdził informację: "Wójt prosi o zachowanie ostrożności"

Niedźwiedź w gminie Uście Gorlickie. Urząd potwierdza, wójt apeluje o ostrożność

Pod koniec maja niedźwiedź pojawił się na osiedlu Chruślice w Nowym Sączu. Prezydent miasta Ludomir Handziel zaapelował wówczas do mieszkańców tej części Nowego Sącza o pozostanie w domach do czasu zmiany przez niedźwiedzia miejsca pobytu. Teraz problem z niedźwiedziem mają mieszkańcy gminy Uście Gorlickie, choć nie ma pewności czy to ten sam osobnik, który "zwiedzał" Nowy Sącz. Samorząd z powiatu gorlickiego potwierdził, że niedźwiedź był widziany przez policjantów. Na stronie internetowej gminy pojawił się komunikat z apelem do mieszkańców w związku z potencjalnym zagrożeniem ze strony drapieżnika.

- UWAGA! Niedźwiedź widziany na terenie Gminy Uście Gorlickie. W następstwie uzyskanych informacji od funkcjonariuszy Policji Uście Gorlickie o widzianym na terenie Gminy Uście Gorlickie niedźwiedziu, Wójt Gminy Uście Gorlickie prosi Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, a przede wszystkim o nie zbliżanie się do zwierzęcia. W przypadku zaobserwowania zwierzęcia prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Uście Gorlickie pod numer tel. 18 3516041 - czytamy na stronie internetowej gminy Uście Gorlickie.

Jak się zachować w przypadku spotkania niedźwiedzia?

Niedźwiedzie w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową. Przypadki ataków tych zwierząt na ludzi są w naszym kraju bardzo rzadkie, jednak w razie natknięcia się na niedźwiedzia należy unikać bezpośredniego spotkania i spokojnie się oddalić na odległość co najmniej 100 metrów. Pod żadnym pozorem nie można zwabiać go jedzeniem, czy podchodzić bliżej w celu zrobienia zdjęcia! Trzeba również pamiętać, że małe niedźwiadki zazwyczaj znajdują się pod ochroną dorosłej samicy, która może stać się agresywna, gdy poczuje, że jej potomstwo jest zagrożone.

