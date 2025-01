Jeździł po kościołach, ale nie po to, żeby się modlić. Po jego wizytach znikały pieniądze

W podtarnowskim Szczucinie (powiat dąbrowski) znajduje się muzeum, o którym wielu nie słyszało. Należąca do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad placówka powstała na początku lat 80. poprzedniego wieku. Najpierw miała status Izby Pamięci, następnie przekształciła się w Muzeum Drogownictwa. Jednostka gromadzi cenne eksponaty związany z budownictwem drogowym. Znajdują się tam między innymi: walce (spalinowe, parowe, ciągnione), kotły, kruszarki, pługi, ciągniki Mazur, zrywaki, skład kolejki ze zlikwidowanej cegielni w Szczucinie z lokomotywą WLs40. Można je podziwiać w skansenie maszyn drogowych, którą stanowi aleja o długości ok. 1,5 km. Skansen z budynkiem muzeum jest połączony 51-metrowym mostem Baileya.

Do zwiedzania przeznaczone są dwie ekspozycje:

zewnętrzna, na której w czasie spaceru można podziwiać maszyny i urządzenia, które niegdyś służyły drogowcom,

wewnętrzna, która pokazuje między innymi eksponaty dotyczące budowy i utrzymania dróg i mostów, sposób pracy przy budowach w postaci scenek z figurami ludzkimi naturalnych rozmiarów, dokumenty oraz odznaczenia, sztandary, a także drogi i mosty w sztuce.

Warto zaznaczyć, że Muzeum Drogownictwa w Szczucinie jest pięknie położone. 2-hektarową nieruchomość z eksponatami otacza las. Placówka znajduje się przy drodze krajowej nr 73.

Finał WOŚP 2025. Wylicytuj niepowtarzalną wizytę w Muzeum Drogownictwa

W związku z 33. Finałem WOŚP nadarza się świetna okazja do wizyty w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystawiła na aukcję możliwość zwiedzania małopolskiej placówki dla grupy max. 10 osób. Zwycięzca licytacji i jego znajomi będą mogli zobaczyć miejsca, które nie są udostępniane innym turystom.

- Przewodnik oprowadzi was po całym, liczącym 2 ha terenie i uruchomi niektóre zabytkowe maszyny. Zajrzycie w miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających! Uczestnicy zwiedzania otrzymają również pakiet gadżetów GDDKiA. Ze względu na bogatą ekspozycję zewnętrzną, optymalny termin na wizytę przypada od kwietnia do października - czytamy w opisie aukcji.

Aukcję znajdziecie pod tym adresem. Termin realizacji do 31 października 2025 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu.

