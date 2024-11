Nowa fabryka w Tarnowie. Azoty wchodzą w produkcję materiałów wybuchowych

Pogrążona w kryzysie z powodu gigantycznego zadłużenia Grupa Azoty ma produkować materiały wybuchowe. W poniedziałek, 18 listopada chemiczny gigant oraz: Polska Grupa Zbrojeniowa, Mesko i Agencja Rozwoju Przemysłu podpisały list intencyjny dotyczący zwiększenia polskiego potencjału w zakresie produkcji amunicji.

- Planowana jest prawdziwa wytwórnia, w której będą budynki, a w nich instalacja, na początku do produkcji nitrocelulozy, a w drugim etapie do produkcji prochów wielobazowych. (...) Musimy patrzeć na cały cykl inwestycyjny. Mowa o przygotowaniu inwestycji i późniejszej realizacji. Jest to realne do wykonanie do końca 2027 roku - przytacza słowa prezesa Grupy Azoty Adama Leszkiewicza Radio ESKA.

Oprócz przedstawicieli podmiotów gospodarczych, w uroczystości wzięli udział: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski.

- To ważny moment dla Tarnowa i jeszcze ważniejszy moment dla bezpieczeństwa Polski. Od dawna pracujemy nad tym, żeby zwiększyć krajowe zdolności dokładne produkcji amunicji, zwłaszcza 155 mm - powiedział minister obrony narodowej i poseł okręgu tarnowskiego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sygnatariusze listu intencyjnego zadeklarowali chęć współpracy polegającej na:

uzgodnieniu form współpracy,

podejmowaniu działań w celu pozyskiwania finansowania,

współpracy z firmami doradczymi oraz inżynieryjno-technicznymi,

dołożeniu staranności w pozyskiwaniu ekspertów i współpracy z nimi.

Strony są gotowe do zawarcia innych umów, określających szczegółowe zasady współpracy.

- Spółki zamierzają współpracować w zakresie rozbudowy na terenie Polski kompetencji produkcyjnych materiałów wybuchowych wraz z bazą surowcową. Zdolności polskiego przemysłu w sferze produkcji nitrocelulozy oraz prochów wielobazowych zostały utracone. Z uwagi na wzmożone zapotrzebowanie Sił Zbrojnych m.in. na amunicję wielkokalibrową konieczne jest uruchomienie produkcji tychże komponentów. Sygnatariusze są zgodni co do możliwości powstania fabryki nitrocelulozy i prochów wielobazowych w naszym kraju. Strony wyraziły wolę nawiązania współpracy poprzez utworzenie podmiotu, który będzie realizował projekt - informuje Grupa Azoty.

Kraków stroi się na święta Bożego Narodzenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy dotyczącej produkcji materiałów wybuchowych