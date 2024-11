Wymuszenie pierwszeństwa i jazda pod wpływem alkoholu to przyczyny wypadku, do którego doszło w sobotę, 16 listopada na ul. Nowodąbrowskiej w Tarnowie. W kraksie brały udział dwa pojazdy osobowe: kia oraz renault. Samochody zderzyły się czołowo i zostały mocno zniszczone, co świadczy o sile karambolu. Niestety nie skończyło się tylko na stratach materialnych. Łącznie poszkodowanych zostało pięć osób.

- Ślady oraz relacja świadków wskazały, że kierowca osobowego Kia wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierowcy Renault Trafic doprowadzając do czołowego zderzenia pojazdów. Sprawdzenia danych osobowych oraz stanu trzeźwości potwierdziły także, że sprawca jest w stanie nietrzeźwości. 40-letni mężczyzna z Tarnowa w wydychanym powietrzu miał ponad 0,7 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co przekłada się na jego stężenie na poziomie niemalże 1,5 promila w organizmie. Kierowca renault był trzeźwy - opisuje policja.

Wszyscy uczestnicy kraksy trafili do szpitali. Najmocniej ucierpieli obaj kierowcy. Niektórzy z pasażerów mogli już opuścić lecznicę. Dalsze czynności z kierowcą kii będą mogły zostać przeprowadzone po jego wytrzeźwieniu i za zgodą lekarzy.

- Postępowanie przeprowadzą policjanci z tarnowskiej komendy w kierunku wypadku drogowego oraz kierowania w stanie nietrzeźwości. Oba naruszenia to kwalifikacje kodeksu karnego zawarte w artykułach 177 i 178a - informuje policja.

