Nowa metoda oszustów! Wysyłają wiadomość z gołą kobietą i kuszą zdjęciami erotycznymi

Oszuści wysyłają wiadomości z treściami erotycznymi. Nie wolno na nie odpowiadać!

Wysyłane przez przestępców wiadomości zaczynają się od informacji o włączonym dostępie do serwisu ze zdjęciami erotycznymi. Z treści wiadomości możemy odczytać, że odbiorca będzie otrzymywał zdjęcia erotyczne na telefon. Dalsza część informacji zawiera instrukcję, jak należy zrezygnować z usługi. Policja ostrzega: to oszustwo, które prowadzi do kradzieży naszych pieniędzy. Nie ma przy tym znaczenia, czy wyślemy SMS-a potwierdzającego chęć dalszego otrzymywania zdjęć erotycznych, czy też przesyłamy rezygnację z "usługi". W obu przypadkach z naszego konta zniknie 11 zł. Stworzona przez oszustów wiadomość tak naprawdę służy do wyciągania pieniędzy od przestraszonych odbiorców, którzy działając w panice i pośpiechu jak najszybciej chcą zrezygnować z usługi, której w rzeczywistości nigdy nie aktywowali.

Co zrobić z wiadomością od oszustów?

Jeśli dostałeś informację o zapisaniu się do jakiejkolwiek usługi premium i nic na ten temat nie wiesz, najlepiej skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej i zapytaj o daną kwestię konsultanta. Dla bezpieczeństwa, możesz poprosić o zablokowanie wszystkich usług SMS i WAP Billing. Są to takie usługi, w których opłata naliczana jest albo za otrzymanie SMS-a, albo za wejście na określoną stronę internetową. Dodatkowo zapoznaj się z regulaminem świdczenia tej usługi. Powinny być w nim zawarte postanowienia jak z niej zrezygnować.

Sonda Dostajesz podejrzane wiadomości od cyberoszustów? Tak Nie Nie wiem