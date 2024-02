Małgorzata Mękal kandydatką PO na prezydenta Tarnowa. "Jednomyślna decyzja"

Miejskie struktury Platformy Obywatelskiej zdecydowały, że Małgorzata Mękal będzie kandydatką tej partii na urząd prezydenta Tarnowa. Przewodniczący miejskiego zarządu PO poseł Robert Wardzała poinformował, że decyzja o poparciu Małgorzaty Mękal zapadła jednogłośnie. Teraz ta kandydatura będzie rozważana na szczeblu całej Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzi Platforma Obywatelska. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia 2024 r.

- Zarząd Powiatu Tarnowskiego Grodzkiego Platformy Obywatelskiej RP w Tarnowie rekomendował Panią Małgorzatę Mękal na kandydata w wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta Tarnowa, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Podczas posiedzenia rozważane były trzy, wcześniej wyłonione kandydatury. Ostatecznie rekomendacji udzielono jednomyślnie Małgorzacie Mękal. Decyzja ta oznacza rozpoczęcie procedury oficjalnego wyboru kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd Prezydenta Miasta Tarnowa. Informuję równocześnie, że Zarząd Powiatu Tarnowskiego Grodzkiego Platformy Obywatelskiej RP w Tarnowie nie popierał i nie popiera żadnej innej osoby, która dokonała rejestracji lub ogłosiła gotowość startu w wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta Tarnowa - poinformował przewodniczący zarządu miejskiego PO w Tarnowie poseł Robert Wardzała.

Kim jest Małgorzata Mękal?

Od kilku dni Małgorzata Mękal pełni funkcję zastępczyni prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli. Z biogramu umieszczonego na miejskiej stronie internetowej wynika, że Małgorzata Mękal to absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (mgr ekonomii, specjalizacja: ekonomika procesu inwestycyjnego i nieruchomości), ukończyła również studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA). Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała w latach dziewięćdziesiątych jako maklerka giełdy towarowej w krakowskiej firmie International Business Poland sp. z o.o., później była jej dyrektorką handlową. Kolejny etap jej kariery zawodowej to dyrektorka Biura Maklerskiego firmy Australian Investments in Poland sp. z o.o. w Krakowie. W kolejnych latach zawodowo związała się z bankowością. W Pekao S.A. w Tarnowie pracowała w Wydziale Obsługi Podmiotów Gospodarczych. Stamtąd przeszła do Banku Pocztowego S.A. w Warszawie, w którym najpierw kierowała Wydziałem Obsługi Produktów Pocztowych, a później Wydziałem Aktywizacji Sprzedaży. Z jej inicjatywy stworzony został i uruchomiony oddział Banku Pocztowego S.A. w Tarnowie. Przez niepełna dwa lata pracowała w Małopolskiej Telewizji Kablowej S.TAR w Tarnowie jako dyrektorka ekonomiczna.

Od 2004 roku, jako partnerka banku i dyrektorka oddziału w Tarnowie, związana jest z mBankiem S.A. W Tarnowie znana jest również jako działaczka społeczna, autorka lub współautorka wielu inicjatyw, w które chętnie angażowała się lokalna społeczność. To z jej inicjatywy m.in. wystartowała w mieście pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. W kadencji 2010-2014 była radną Rady Miejskiej w Tarnowie i przez całą kadencję przewodniczyła Komisji Rozwoju Miasta.

Sonda Czy weźmiesz udział w wyborach samorządowych 2024? Tak Nie Jeszcze nie wiem