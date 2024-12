Straż miejska interweniowała w jednym z bloków na os. Westerplatte w Tarnowie z powodu mężczyzny, który zamieszkał na klatce schodowej. Jego wygląd wskazywał na to, że popadł w stan bezdomności. Buty mężczyzny były całkowicie zniszczone i nie spełniały swojej funkcji. Mężczyzna skarżył się na głód i zimno. Schronienie znalazł dopiero na klatce schodowej, gdzie ogrzewał się na półpiętrze. Nie miał przy sobie dokumentów. Mundurowi znaleźli przy nim tylko kartę pobytu z izby wytrzeźwień w Białymstoku. Strażnicy zawieźli go do Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie.

- Na miejscu zastano mężczyznę trzeźwego, którego wygląd wskazywał na stan bezdomności, siedział na półpiętrze i ogrzewał się. Według oświadczenia okazał się być obywatelem Finlandii, jednak bariera językowa nie pozwoliła strażnikom na ustalenie szczegółów, nie posiadał przy sobie dokumentów poświadczających tożsamość, jedynie brudną, przemoczoną kartę pobytu z izby wytrzeźwień w Białymstoku, bez możliwości odczytania danych. Ze względu na całkowicie zniszczone obuwie uniemożliwiające poruszanie się, uskarżanie się na głód, mężczyznę przewieźliśmy do DBM [Domu dla Bezdomnych Mężczyzn - dop. red.] przy ulicy Prostopadłej, gdzie po uzgodnieniu z pracownikami obsługi, bezdomny dostał obuwie, wyżywienie, możliwość skorzystania z prysznica oraz nocleg. Według informacji przekazanej w godzinach rannych, dniu 19 grudnia 2024 roku przez pracownicę Dom Dla Bezdomnych Mężczyzn, ul Prostopadła 9a, mężczyzna po uzyskaniu pomocy, niezwłocznie opuścił siedzibę DBM - opisuje tarnowska straż miejska.

