Sprzedaż karpia w Wierzchosławicach to wieloletnia tradycja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Tarnowa i okolicznych miejscowości. Jest to bowiem doskonała okazja, by zakupić świeżą rybę, wyhodowaną w naturalnych warunkach, a przy tym wesprzeć lokalnych hodowców. W tym roku sprzedaż odbędzie się w dniach: 21 grudnia (godz. 10.00-14.00) oraz 22-23 grudnia (godz. 7.00-14.00).

Ile kosztuje karp z Wierzchosławic?

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska przedstawiło tegoroczny cennik oferowanych przez siebie ryb. Warto pamiętać, że istnieje możliwość zaopatrzenia się nie tylko w karpia, ale też w inne ryby. Oferta jest jednak kierowana do odbiorców hurtowych, ponieważ minimalnie trzeba kupić 10 kilogramów ryb. Ci, którzy nie potrzebują aż tylu ryb, powinni więc poszukać innych chętnych i zdecydować się na wspólny zakup. Cennik przedstawia się następująco:

karp - 24,99 zł za kg

amur - 24,99 zł za kg

tołpyga - 12,60 zł za kg

szczupak - 34,65 zł za kg

sum - 34,65 zł za kg

Dlaczego warto kupić karpia z Wierzchosławic?

Karp z Wierzchosławic to synonim tradycji i lokalnej jakości. Ryby są karmione w naturalny sposób, co przekłada się na ich smak, miękkość i delikatność mięsa. Dzięki temu klienci mają pewność, że na ich stoły trafia produkt najwyższej jakości. Dodatkowo, zakupy bezpośrednio od hodowców mają nie tylko wymiar praktyczny, ale także ekologiczny. Kupując lokalnie, ograniczamy negatywny wpływ transportu na środowisko.

Gdzie kupić?

Sprzedaż karpia organizowana przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska będzie prowadzona na terenie stawów rybnych w Wierzchosławicach.

