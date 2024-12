Lodowiska w Tarnowie zamknięte do odwołania. "Lód zaczął się topić"

Sztuczne lodowiska przy ul. Traugutta i przy ul. Wojska Polskiego w Tarnowie zostały zamknięte do odwołania. TOSiR podjął taką decyzję ze względu na gwałtowną zmianę pogody związaną z ociepleniem. Termometry wskazują dwucyfrowe wartości na plusie, co powoduje, że nawierzchnia lodowiska nie nadaje się do użytkowania. TOSiR w swoich kanałach informacji ma powiadomić o ponowanym otwarciu lodowisk, gdy taka decyzja zostanie podjęta.

– W tej chwili, ze względu na plusową temperaturę i ciepły wiatr, lód zaczął się topić. Zobaczymy co przyniesie nam noc i kolejne dni - przekazało miasto powołując się na pracowników Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zgodnie z prognozami pogody, w Tarnowie apogeum ocieplenia przypadnie w czwartek, 19 grudnia. Po tej dacie ma już być chłodniej, jednak dodatnie temperatury utrzymają się przynajmniej do początku przyszłego tygodnia.

Sąd obniżył wyrok dla szefa gangu z Podkarpacia -Marka K. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najszybciej wyludniające się miasta w Małopolsce. Tam masowo ubywa mieszkańców