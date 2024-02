Strajk rolników. Ciągniki zablokują centrum Tarnowa! Gigantyczne utrudnienia

Polacy chcą rozwodów kościelnych! Idą na rekord. Co się dzieje?

Strajk rolników. Drogowy koszmar w Tarnowie. Rolnicy zablokują centrum miasta

W piątek, 9 lutego odbędzie się strajk rolników. Tarnowski magistrat poinformował, że tego dnia przez miasto przejedzie od 30 do 50 ciągników. Protest rozpocznie się o godz. 9.00 w Niecieczy (powiat tarnowski). Następnie kawalkada maszyn rolniczych przejedzie przez Żabno, Niedomice, Ilkowice, Łęg Tarnowski do Tarnowa. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Rolnicy będą poruszać się ulicami: Mroźną, Kryształową, Spokojną, Błonie, al. Jana Pawła II, Słoneczną, ks. Romana Sitko, Słowackiego, Szkotnik, Krakowską, Czerwoną, Czerwonych Klonów, Kwiatkowskiego oraz Witosa.

Z Tarnowa skierują się do Radłowa, a następnie przez Wierzchosławice, Biskupice Radłowskie i Żabno wrócą do Niecieczy. W tym czasie utrudnienia wystąpią na drodze wojewódzkiej 975 w kierunku ronda za autostradą A4, a następnie ciągniki przejadą wzdłuż autostrady do DW 973. Protest będzie zabezpieczany przez funkcjonariuszy z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

