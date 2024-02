To nagranie z Zakopanego sprawia, że ludzie łapią się za głowy! "Będzie fajnie, mówili"

A miało być tak pięknie. Ferie w pełni. Do Zakopanego zjechały tłumy

Jeśli wybraliście Zakopane na ferie, to już wiecie, że zrobiło to całe mnóstwo innych ludzi. Gorące baseny w termach w Chochołowie, to jedna z atrakcji miasta i okolic. W weekend w tego typu obiektach jest bardzo tłoczno. Jak to wygląda dokładnie postanowił pokazać tiktoker Krystian. Nagranie, które zamieścił w sieci obejrzano już ponad milion razy.

"Fajnie tak na termy w ferie. Jedźmy na termy w sobotę mówili, będzie fajnie mówili"- komentuje mężczyzna. Tiktoker najpierw pokazał ogromną kolejkę samochodów do term, a na kolejnym nagraniu tłum w środku obiektu. Ludzie tłoczyli się w środku by kupić bilety wstępu.

Internauci, którzy już widzieli nagranie, też mają swoje zdanie na ten temat. Oto ich niektóre komentarze:

"Nie wiem czemu nie mają tam limitu ludzi. Jeden na drugim w tych basenach. Nigdy więcej"

"Cała esencja wakacji w Polsce to stanie w kolejkach po 4 godziny"

"Tragedia, korek aut ciągną się z kilometr od term, a kolejka żeby kupić bilet na minimum pół godziny stania"

"Nie rozumiem, czemu ludzie to sobie robią? Zakopane i okolice w ferie, termy, Krupówki? Taniej jest pojechać do Austrii, Włoch, nawet Czech"