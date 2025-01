Tak zacząć nowy rok, to marzenie każdego. W Tarnowie padła główna wygrana w Mini Lotto. W środę, 15 stycznia maszyna losująca wskazała pięć liczb, które miał na swoim kuponie farciarz. Dzięki temu wygrał 441 332 zł. Szczęśliwe liczby to: 9, 16, 19, 20 i 35. Była to jedyna piątka podczas środowego losowania. Równocześnie jest to druga najwyższa wygrana w Mini Lotto od początku 2025 r. Większa suma przypadła tylko graczowi z Warszawy, który wygrał w dniu 2 stycznia.

Mini Lotto polega na wytypowaniu 5 z 42 liczb. Można typować samodzielnie lub zdać się na ślepy los i skorzystać z metody chybił trafił. Możliwa jest również gra systemem. Pojedynczy kupon kosztuje 2 zł. Losowania odbywają się codziennie, od poniedziałku do niedzieli o godz. 22.00. Główna wygrana w Mini Lotto wynosi 500 tysięcy złotych, jednak na wygrane, zgodnie z regulaminem, przeznacza się 50 proc. łącznej kwoty wpłaconych stawek za udział w grze.

Dzielone są one następująco: 50 proc. na wygrane I stopnia (“piątki”), 20 proc. na wygrane II stopnia (“czwórki”) oraz 30 proc. na wygrane III stopnia (“trójki”)​.​ Szansa na poprawne wytypowanie 5 z 42 liczby wynosi 1 do 850 668.

To najszczęśliwsza kolektura w Tarnowie

Los, który dał graczowi prawo do głównej wygranej w Mini Lotto, został kupiony w punkcie przy ul. Lwowskiej 63. Ta kolektura śmiało może uchodzić za najszczęśliwszą w mieście. To tam w 2015 r. padła główna wygrana w "dużym" Lotto. Farciarz wygrał wówczas 11 311 823,30 zł. To do tej pory najwyższa nagroda Lotto zdobyta w Tarnowie.

Najwyższą wygraną w sztandarowej grze Totalizatora Sportowego pozostaje osiągnięcie miłośnika gier losowych z podtarnowskiego Skrzyszowa, który w 2017 roku rozbił kumulację wartą prawie 37 milionów złotych. Rekordowa szóstka trafiona w Skrzyszowie nie jest jedyną wygraną przekraczającą 30 milionów złotych w powiecie tarnowskim. 31 maja 2016 roku w Żabnie gracz trafił 30 588 372,20 zł.

