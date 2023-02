Tragedia na torach w Tarnowie. Nie żyje mężczyzna potrącony przez pociąg

Tarnów. Tragedia na torach. Nie żyje mężczyzna potrącony przez pociąg

Wieczorem w piątek, 17 lutego w Tarnowie doszło do tragedii. Na torach w pobliżu stacji w Mościcach zginął mężczyzna potrącony przez pociąg. Poszkodowany nie miał szans na przeżycie, zginął na miejscu zdarzenia. Okoliczności dramatu wyjaśniali policjanci z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód, a czynności nadzorował prokurator. Policjanci pracowali do późnych godzin nocnych. Nie wiadomo jeszcze, czy mężczyzna został potrącony w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, czy targnął się na własne życie. Aktualnie trwają czynności zmierzające do identyfikacji ofiary wypadku.

W związku ze zdarzeniem opóźnienie dotknęło w sumie 10 składów, na łączny czas 123 minut. Ruch pociągów w obydwu kierunkach został przywrócony przed godziną 4.00 w sobotę 18 lutego.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

