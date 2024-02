i Autor: SHUTTERSTOCK zdjęcie ilustracyjne

Zaginiony nie żyje

Tragiczny finał poszukiwań 22-latka. Ciało Piotra znalezione w pobliżu domu

at | PAP 11:06

Rano we wtorek, 20 lutego zakończyły się poszukiwania 22-letniego mieszkańca powiatu gorlickiego. Niestety zaginiony Piotr nie żyje. Jego ciało zostało odnalezione niedaleko miejsca zamieszkania. Wstępnie wykluczono, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby.