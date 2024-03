Tragiczny wypadek pod Tarnowem! Zginęły dwie osoby, a jedna walczy o życie [ZDJĘCIA]

Tragiczny wypadek w Kąśnej Górnej. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 marca ok. godziny 19:00 w Kąśnej Górnej. Według ustaleń Tarnowskiego Portalu Ratowniczego, kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Pierwsze zgłoszenia, które dotarły do służb ratunkowych mówiły o trzech rannych mężczyznach.

Na miejscu okazało się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza i ratownicy przystąpili do reanimacji. Niestety, wysiłki lekarzy nie przyniosły efektu. Dwóch mężczyzny w wieku 30-40 lat zmarło, a trzeci trafił do szpitala. Jej stan oceniany jest jako ciężki. Na miejscu tragedii pracuje straż pożarna oraz policja. Na razie nie ustalono, co mogło być przyczyną tragedii.

Droga jest zablokowana!

