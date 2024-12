Stanisław wyjechał do pracy za granicę i przepadł jak kamień w wodę. Szuka go policja

Zdrapki Lotto to ostatnio specjalność mieszkańców regionu tarnowskiego. Kilka dni temu o okrągłą sumkę wzbogacił się gracz z powiatu tarnowskiego. Jego osiągnięcie przebiła jednak osoba, która szczęśliwy los kupiła w Tarnowie. W środę, 4 grudnia wygrała ona 200 tysięcy złotych. Bajońską kwotę przyniosła graczowi zdrapka "Świąteczny kalendarz". Kosztowała ona tylko 10 złotych, a pozwoliła wzbogacić się o sześciocyfrową sumę. "Świąteczny kalendarz" został wyemitowany w nakładzie 3 milionów losów. Trzy z nich dawały prawo do głównej wygranej wynoszącej 200 tysięcy złotych. Na swojego właściciela czeka jeszcze jedna zdrapka uprawniająca do głównej wygranej.

Z informacji Totalizatora Sportowego wynika, że szczęśliwa zdrapka została kupiona przy Placu Dworcowym 2. To charakterystyczny punkt Tarnowa, ponieważ pod tym adresem mieści się poczta, a tuż obok znajduje się jeden z najpiękniejszych w Polsce dworców kolejowych.

