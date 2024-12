21-latek przyznał się do propagowania nazizmu! Dantejskie sceny przy tablicy upamiętniającej więźniów KL Auschwitz

Niesłychana reakcja kurii! Chodzi o osoby wykorzystane przez księdza Mariana W. To one są winne?!

Takiemu to dobrze! Zbliżają się mikołajki i większość z nas szuka zaskórniaków na zakup prezentów. Problem z głowy ma Małopolanin, który spróbował swojego szczęścia kupując zdrapkę Lotto "SUPER 7". Pojedynczy los w tej grze kosztuje tylko 2 złote, a wygrać można nawet 77 777 zł. Wygrana w takiej wysokości stała się udziałem farciarza z Małopolski. Ta kwota z pewnością wystarczy na mikołajkowe podarki dla bliskich.

Zgodnie z informacjami Totalizatora Sportowego szczęśliwa zdrapka została kupiona w poniedziałek, 2 grudnia. Tym razem nie podano jednak konkretnej miejscowości, gdzie została kupiona zdrapka, a jedynie nazwę powiatu. Wygrana padła w powiecie tarnowskim. Jest to duża jednostka samorządowa, składająca się z 16 gmin, stąd trudno będzie ustalić dokładną lokalizację zwycięzcy. Warto wspomnieć, że powiat tarnowski ma wyjątkowe szczęście do wysokich wygranych, ponieważ to właśnie tam (a konkretnie w Skrzyszowie) padła najwyższa wygrana w historii najpopularniejszej gry Lotto. Ponad 30 milionów złotych wygrał też gracz z Żabna w powiecie tarnowskim.

Zdrapka "SUPER 7" została wyemitowana w nakładzie 30 milionów losów. 15 z nich dawało prawo do głównej wygranej. 7 takich losów zostało już odnalezionych przez graczy. Na swojego posiadacza czeka więc jeszcze 8 zdrapek "SUPER 7" wartych 77 777 złotych.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.

Choinka stanęła na Rynku Głównym w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie