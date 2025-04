Mimo dnia powszedniego, w czwartek, 10 kwietnia kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie wypełnił się po brzegi. To w tej świątyni sprawowana była msza święta żałobna w intencji 16-letniego Szymona, który zginął w wyniku ciosu zadanego mu przez rówieśnika ostrym narzędziem. Szczególnie liczne grono wśród żałobników stanowiła młodzież.

Szymon chodził do II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. W uroczystości wzięli jednak udział uczniowie nie tylko tej szkoły, ale wielu innych młodych ludzi z Tarnowa i okolicznych miejscowości. Z Szymonem znali się między innymi ze wspólnych treningów, ponieważ nastolatek był pasjonatem sportów walki.

Do wszystkich zebranych w świątyni ksiądz podczas kazania apelował o modlitwę za zmarłego nastolatka. Prosił też, by z wiarą powierzyć Szymona miłosiernemu Bogu i by pamiętać oraz z wdzięcznością wspominać wszystkie dobre, wspólne chwile spędzone razem z tragicznie zmarłym 16-latkiem. Na koniec kapłan przypomniał poruszające serca słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane tuż po wyborze na Stolicę Piotrową.

- Uczniowie zaś już bez lęku, ale z wielką radością i nadzieją i z tym płomiennym sercem wrócili do Jerozolimy, aby opowiedzieć innym, co ich spotkało i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Dziś Bracia i Siostry, On sam gromadzi nas wokół siebie na Eucharystii. Tej samej. On jest tak, jak obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. To nie jest żart z Jego strony. On to ciągle realizuje. Jest z nami, dlatego Bracia i Siostry dziś, w czasie tej modlitwy aktem bardzo świadomym oddajmy w Jego miłosierne ręce, w ręce Zmartwychwstałego, duszę naszego zmarłego brata Szymona; syna, brata, kolegę, przyjaciela, ucznia. Podziękujmy za jego życie, za radość tego życia i za wszelkie dobro, które w naszym życiu było za pośrednictwem Szymona. I dbajmy Bracia i Siostry o nasze życie w łasce uświęcającej. Przyjmujmy w intencji Szymona Komunię św. Nie tylko dzisiaj, ale gdy będziemy przychodzić na Eucharystię w jego intencji zamawianej. Gdy będziemy przypominać sobie o nim, wzbudźmy intencję, przyjmijmy Komunię św. w jego intencji, za niego, o zbawienie jego duszy. Ofiarujmy odpusty zupełne. Rozważajmy Słowo Boże, do czego zachęca nas dziś Ewangelia, abyśmy nie zostawali sami. Nie bójcie się! Nie bójcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – mówił ksiądz w trakcie mszy świętej żałobnej.