i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Małopolska bez Krakowa. Nowy podział ma zapewnić więcej pieniędzy.

Inne miasta pokrzywdzone

Nowy podział administracyjny w Polsce?! Małopolska po nowemu, Kraków z nową rolą

Małopolska bez Krakowa? To nie science fiction, ale plan, który miałby pomóc reszcie województwa. Władze Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego chcą wydzielić aglomerację Krakowa jako odrębny region statystyczny. Dlaczego? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi to chodzi o pieniądze. Reszta woj. małopolskiego mogłaby się starać o większe dofinansowania z Unii Europejskiej.