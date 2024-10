Z dużymi utrudnieniami mierzą się w piątek, 11 października kierowcy w Tarnowie. Nie dość, że pogoda gwałtownie się pogorszyła i jezdnie stały się śliskie, to jeszcze w newralgicznym punkcie miasta doszło do wypadku. W pobliżu Galerii Tarnovia opel zderzył się z audi. Radio ESKA podaje, że jedna z uczestniczek kraksy z urazem głowy trafiła do szpitala.

W związku z wypadkiem przy galerii, ulica Krakowska jest obecnie zakorkowana.

Utrudnienia na Krakowskiej w kierunku centrum na wysokości Galerii Tarnovia. Droga częściowo zablokowana. Ruch w kierunku Mościc, jak i centrum miasta odbywa się jednym wydzielonym pasem w każdym kierunku - informuje tarnowska policja.

