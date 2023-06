Ceny biletów na nowy basen w Tarnowie. Rodzina 2+2 zapłaci prawie 100 zł. Jeden dzień będzie darmowy, ale nie dla wszystkich

Letni Park Wodny to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez tarnowian inwestycji. Mieszkańcy miasta szczególnie mocno czekają na jej udostępnienie, ponieważ w tym sezonie nie zostanie otwarty basen na Marcince. W związku z tym obiekt zlokalizowany w Mościcach będzie jedynym odkrytym basenem w mieście. TOSiR przedstawił już szczegółowy cennik opłat za korzystanie z Letniego Parku Wodnego. Pojedynczy bilet normalny będzie kosztował 35 zł. Za tę cenę na basenie będzie można spędzić nawet 10 godzin (Letni Park Wodny będzie czynny od godz. 9.00 do 19.00). Jeśli na wizytę zdecydujemy się po godz. 16.00 za bilety normalny zapłacimy 21 zł. W przypadku biletu ulgowego stawki wynoszą odpowiednio: 20 i 12 zł. Z kolei bilet obejmujący dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci do 18 roku życia (rodzina 2+2) to koszt odpowiednio 95 i 57 zł. Wstęp każdego kolejnego dziecka będzie kosztował 12 zł, a po godz. 16.00 - 7 zł. Wypożyczenie leżaka będzie kosztować 15 zł, a wypożyczenie parasola 10 zł. Po godz. 16.00 te usługi będą kosztować odpowiednio 10 i 6 zł. Udostępnienie szafki depozytowej to koszt 5 lub 3 zł. W przeciwieństwie do basenów krytych, w Letnim Parku Wodnym nie będą sprzedawane bilety obejmujące jedną godzinę pobytu. Wszyscy płacą za wstęp i sami decydują, ile czasu spędzą na basenie. Co oczywiste, muszą się stosować jedynie do godzin otwarcia obiektu (9.00-19.00). Dalsza część artykułu poniżej.

Bardzo duże zniżki przewidziano dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, Karty Tarnowskiego Seniora oraz Karty Tarnowskiej Rodziny. Oni za bilet wstępu do Letniego Parku Wodnego zapłacą 18 zł, a po godz. 16.00 tylko 11 zł. Na najniższe ceny mogą liczyć uczestnicy akcji letnich. Dla nich przewidziano opłatę wynoszącą 4 zł.

Kiedy otwarcie Letniego Parku Wodnego w Tarnowie?

Prezydent Roman Ciepiela poinformował w mediach społecznościowych, że prace budowlane w Parku Wodnym kończą się w tym tygodniu. Następnie obiekt będzie musiał przejść odbiory techniczne, w związku z tym dokładna data otwarcia basenu dla mieszkańców miasta nie jest jeszcze znana. Włodarz miasta zasugerował jednak, że realnym terminem jest przełom czerwca i lipca. W dniu oficjalnego otwarcia Letniego Parku Wodnego w Tarnowie darmowy wstęp na obiekt będą mieli posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium, Karty Tarnowskiego Seniora oraz Karty Tarnowskiej Rodziny.