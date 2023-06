Na miejscu tragedii powstanie żłobek. To tam bramka przygniotła 12-letnią Lilkę

Zalasowa. Na miejscu tragedii powstanie żłobek. Gmina zamknie boisko, na którym bramka przygniotła Lilkę

Boisko w Zalasowej, gdzie pod koniec kwietnia tego roku doszło do tragedii zostanie zamknięte i zmieni swoje przeznaczenie. Informację w rozmowie z Radiem Kraków potwierdził burmistrz Ryglic Paweł Augustyn. Samorząd podjął decyzję, żeby w miejscu boiska zbudować żłobek i przedszkole. Równocześnie władze gminy zapewniają, że pomysł na zmianę przeznaczenia terenu powstał na początku roku i nie ma nic wspólnego z tragedią. Formalnie boisko zostanie zamknięte w przyszłym roku, lecz już teraz nie ma na nim żadnych bramek ani innych urządzeń. Bramka, która przygniotła 12-letnią Lilkę już wcześniej została zabrana przez śledczych badających okoliczności dramatycznego wypadku.

Dramat w Zalasowej. Jak doszło do wypadku?

12-letnia Lilka, uczennica piątej klasy szkoły podstawowej w feralnym dniu przebywała na boisku ze swoją koleżanką. Huśtała się na bramce, co w pewnym momencie doprowadziło do przewrócenia się urządzenia. Lilka została uderzona w głowę i doznała bardzo poważnych obrażeń. Była reanimowana na miejscu, a następnie śmigłowiec LPR zabrał ją do szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Kilka dni później lekarze potwierdzili zgon dziecka z powodu śmierci pnia mózgu. Teren boiska należy do samorządu gminnego w Ryglicach, ale w 2019 r. został przekazany w zarząd miejscowemu Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu.

