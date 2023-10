Mieszkańcy Torunia pojadą autobusami i tramwajami za darmo

Tak złodziej włamuje się do twojego domu. Potrzebuje 30 sekund, instrukcja jest na tym nagraniu

Rzeczniczka MZK w Toruniu Sylwia Derengowska przekazuje, że decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Torunia. Stało się to podczas sesji, która odbyła się 21 września 2023 roku. Darmowe przejazdy będą obowiązywały przez cały dzień wyborów, a nie tylko w godzinach głosowania, na terenie Miasta Torunia, czyli w I strefie.

- Celem przyjętej uchwały jest zapewnienie mieszkańcom łatwego dojazdu do lokali wyborczych, przez co może zwiększyć się frekwencja. Co ważne, uchwała będzie obowiązywała także podczas każdych kolejnych wyborów i referendów - informuje nas Derengowska.

Wybory 2023: Prezydent Torunia zachęca do głosowania

15 października na wybory możemy dojechać za darmo autobusem i tramwajem. Tego dnia Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie RP. Głosować można od godz. 7:00 do 21:00 w lokalu wyborczym, który jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania. - Do lokali wyborczych! Bardzo zachęcam, bardzo o to proszę - powiedział prezydent Michał Zaleski.

