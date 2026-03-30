Dokładnie w środę, 1 kwietnia spal żurek. To nie Prima Aprilis, a rytuał, który przepędza nieszczęście oraz usuwa z Twojego życia brud. Przesądy na Wielki Tydzień

Wielki Tydzień to najważniejszy okres w Kościele Katolickim, upamiętniający mękę i zmartwychwstanie Chrystusa, rozpoczynający się Niedzielą Palmową.

Pomimo religijnego charakteru, Wielki Tydzień skrywa pogańskie korzenie, takie jak kontrowersyjne "topienie Judasza" w Wielką Środę.

Tradycja topienia Judasza, mająca na celu przepędzenie zła, budzi sprzeciw Kościoła z powodu incydentów przemocy.

Odkryj inne zapomniane tradycje Wielkiej Środy, takie jak "palenie żuru", i ich symboliczne znaczenie w kulturze ludowej!

Czym jest Wielki Tydzień i jakie ma znaczenie?

Wielkanoc to najważniejsze święto to Kościele Katolickim. Wspomina ono mękę i ukrzyżowanie Chrystusa, a także jego zmartwychwstanie. Obchody wielkanocne rozpoczyna Niedziela Palmowa, kiedy to wierni przynoszą do świątyń palmy wielkanocne. Symbolizują one gałązki oliwne, jak rzucali pod nogi Jezusa Chrystusa wierni podczas jego wjazdu do Jerozolimy. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym czasie upamiętnia się ostatnie dni życia Chrystusa oraz celebruje jego męczeństwo. Czas od poniedziałku do środy to modlitwa, pojednanie, a także przygotowania do Wielkanocy. W Wielki Czwartek w kościele odbywa się Msza Wieczerzy Pańskiej. Wielki Piątek to dzień pojmania i ukrzyżowania Chrystusa. To jedyny dzień, gdy nie ma odbywają się msze. Panuje także ścisły post. Sobota to czas adoracji i oczekiwania na zmartwychwstanie. Według religioznawców Jezus zmartwychwstał miało to miejsce między 30, a 32 rokiem naszej ery.

Mimo, że Wielkanoc to typowe święto kościelne ma ono bardzo wiele konotacji z czasami pogańskimi. Do dziś ostały się przesądy oraz wierzenia Słowian, które kościół zaadoptował i wykorzystał w szerzeniu religii. Jednym z takich obrządków jest topienie Judasza w Wielką Środą.

Topienie Judasza. Rytuał, który miał przepędzając złe moce, a budzi kontrowersje

W 2026 roku Wielka Środa wypada dokładnie 1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis. Zanim jednak sięgniesz po coroczne żarty i dowcipy sprawdź, jak zadbać o swój dobrostan. W dawnych czasach do właśnie w Wielką Środą (w niektórych rejonach w Wielki Czwartek) wykonywało się bardzo ważny obrządek, jakim było topienie Judasza. To zwyczaj bardzo podobny do topienia Marzanny, aby przepędzić zimą, jednak zamiast słowiańskiej bogini zimy do wody trafiał katolicki zdrajca. Symboliczne utopienie kukły Judasza miało na celu pozbycie się zła oraz zdrady. Co ciekawe. w wielu rejonach zanim kukła trafiła do wody lub bagna była bita i smagania łańcuchami. Przesąd ten miał przepędzić złe moce i zdradzieckie myśli. Co ciekawe, w niektórych rejonach Europy i Polski zamiast topienia Judasza praktykowane było jego palenie. Do czasów współczesnych obrządek ten przetrwał na południu Polski, szczególnie na Podkarpaciu. Współcześnie nadal bywa praktykowany jest w Grecji, Brazylii, Hiszpanii czy w Ameryce Południowej, ale jego popularność znacząco maleje. Warto podkreślić, że współcześnie kościół nie popiera tej tradycji. Niestety, zdarzało się, że podczas topienia Judasza dochodziło do aktów przemocy, a sam rytuał zamieniał się w formę linczu.

Jedną z najbardziej znanych tradycji odbywających się w Wielką Środę jest palenie żuru. Zwyczaj ten praktykowany jest głównie na Opolszczyźnie oraz Śląsku. Palenie żuru inaczej nazywane "Środą Żurową" na przepędzić złe moce i symbolizuje koniec postu. Żur dawniej kojarzył się z typowo postnym posiłkiem, a jego symboliczne spalenie miało oznaczać koniec wstrzemięźliwości i oszczędzania. W dawnych czasach palenie żuru było ważnym wydarzeniem. Palono ogromne ogniska, do których trafiał nie tylko żur, ale również wszystkie przedmioty, których pozbyto się podczas wiosennych porządków. Tradycja ta miała usunąć wszystko, co złe i oczyścić świat ze złych mocy. Ogień symbolizował czystość i nowy początek. W ten sposób robiło się miejsce dla tego, co nadejdzie i będzie lepsze.

