Tego pod żadnym pozorem nie rób z poświęconą palmą. Skutki mogą być opłakane

Niedziela Palmowa to początek Wielkiego Tygodnia. Upamiętnia ona wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Tradycyjne polskie palmy są bogato zdobione i stanowią symbol zwycięstwa oraz odrodzenia.

Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych wierzeń i przesądów. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby nie ściągnąć na siebie pecha!

Niedziela Palmowa to święto, które upamiętnia triumfalne przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Według przekazów biblijnych, tłumy witały go, machając gałązkami palmowymi. Właśnie dlatego palma stała się symbolem chwały, zwycięstwa, życia i odrodzenia. Zgodnie z polską tradycją, w tym dniu święci się symboliczne palmy. Najczęściej tworzy się je z gałązek wierzby (bazi), dodając bukszpan, barwinek, zioła, suszone kwiaty oraz kolorowe wstążki. Z poświęconą palmą wielkanocną wiąże się wiele staropolskich wierzeń i ludowych przesądów. Przypisywano jej magiczną moc – wierzono, że chroni domostwo przed chorobami, nieszczęściami, a nawet uderzeniami piorunów w czasie burzy. Aby jednak palma skutecznie chroniła domowników, trzeba było z nią postępować w określony sposób.

Palma wielkanocna na Rynku w Nowym Sączu

Czego absolutnie nie wolno robić z poświęconą palmą wielkanocną?

Mimo religijnego charakteru, z palmą wielkanocną wiąże się mnóstwo ludowych przesądów. Wiele z nich szczegółowo określa, czego nie należy z nią robić, by nie sprowadzić na domostwo nieszczęścia. Według starych wierzeń, pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać poświęconej palmy do kosza na śmieci. Jako przedmiot poświęcony, wymaga ona wyjątkowego szacunku. Wyrzucenie jej na śmietnik traktowano jak profanację, która miała zwiastować ogromnego pecha. Uważano, że wyrzucając palmę, pozbawiamy się ochrony i błogosławieństwa, które ma ona zapewniać. Ponadto nie wolno jej łamać ani celowo niszczyć – wierzono, że takie działanie sprowadzi na rodzinę konflikty i nieszczęścia. Po przyniesieniu z kościoła palma zazwyczaj trafia na honorowe miejsce w domu. Przesądy mówią również, że nie wolno jej przechowywać do góry nogami, ponieważ to zwiastuje wielkie nieszczęście.

Palma wielkanocna to znacznie więcej niż tylko efektowna ozdoba świąteczna. To przede wszystkim symbol religijny i ważny element tradycji. Choć współcześnie do dawnych przesądów podchodzimy z dystansem, palma nadal pozostaje istotnym elementem polskiej kultury, łączącym pokolenia i przypominającym o naszych korzeniach.

