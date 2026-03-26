Tego nigdy nie rób w Wielki Piątek. W katolicyzmie to brak szacunku wobec męki Chrystusa, Zakazana czynność przed Wielkanocą

Wielki Piątek to dzień upamiętniający mękę Chrystusa, kluczowy dla katolików, z liturgią Męki Pańskiej i adoracją krzyża.

Tradycja ludowa przestrzega przed pracami ogrodowymi, zwłaszcza cięciem drzew i poruszaniem ziemi.

Wykonywanie tych czynności miało symbolizować brak szacunku dla cierpienia Jezusa i przynosić pecha.

Przesądy na Wielkanoc. W Wielki Piątek tego nie rób! Oznacza to brak szacunku wobec męki Chrystusa

Wielki Piątek to szczególny dzień w kościele katolickim. Tego dnia nie są odprawiane msze. Celebrowana jest natomiast liturgia Męki Pańskiej oraz adoracja krzyża. W tradycji katolickiej w Wielki Piątek Jezus Chrystus został aresztowany oraz trafia przed sąd, gdzie zostaje skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie. Rzymscy żołnierze wyśmiewając "króla żydowskiego" zakładają mu na głowę koronę cierniową. Następnie Jezus podczas Drogi Krzyżowej niesie własny krzyż i zostaje finalnie ukrzyżowany. Religioznawcy wskazują, że ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce najprawdopodobniej w piątek 7 kwietnia 30 roku lub 3 kwietnia 33 roku naszej ery. W tradycji katolickiej śmierć Chrystusa była koniecznie. Stanowiła ona odkupienie win niezbędne dla odzyskania życia wiecznego. Wielkanoc, czyli religijne obchody ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa stanowią najważniejsze święto w kościele katolickim, a Wielki Piątek odgrywa szczególną rolę.

Choć Wielki Piątek jest świętem religijnym to ma również tradycję ludową. Zgodnie z przesądami w ten dzień powinno się unikać wszelkich prac w ogrodzie. Szczególnie zakazane ma być wycinanie drzew, cięcie gałęzi i poruszanie ziemi. Wykonywanie takich prac miało oznaczać brak szacunku wobec męki Chrystusa na krzyżu. Przesąd ten ma swoje korzenie w czasach przedchrześcijańskich. Ludowe wierzenia zakładały, że uszkodzone w Wielkie Piątek drzewa "płaczą". Jakakolwiek ingerencje, wycinanie lub przycinanie miały przynieść pecha. Tego dnia zakazana była jakakolwiek ingerencja w świat natury. Kościół katolicki wprost nie zakazuje wykonywania prac w ogrodzie, ale przestrzega, by tego dnia wstrzymać się przed ciężką pracą i przestrzegać postu.

Wielki Piątek – dzień magicznych obrzędów

Wielki Piątek, dzień śmierci Chrystusa, był również czasem, w którym wykonywano wiele magicznych rytuałów.

Kąpiel w rzece: Wierzono, że kąpiel w rzece o świcie w Wielki Piątek zapewnia zdrowie i siłę na cały rok.

Wyrzucanie śmieci: W tym dniu należało wyrzucić wszystkie śmieci z domu, aby pozbyć się złej energii.

Strzyżenie włosów: Strzyżenie włosów w Wielki Piątek miało zapewnić ich bujny wzrost.

