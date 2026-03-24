"Śnieżne monstrum" zaatakuje w Wielkanoc 2026. Takiej pogody nie pamiętają najstarsi górale. Jaka będzie pogoda na Wielkanoc 2026 i jak się przygotować na święta?

Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody w Polsce, które ma nadejść w okolicach Wielkanocy 2026.

Po okresie wiosennej aury, do Polski zbliża się zimne powietrze, które spowoduje spadek temperatur i lokalne przymrozki.

Prognozy wskazują na pojawienie się "śnieżnego monstrum" w postaci obfitych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu.

Sprawdź, czy Twoje plany na Wielkanoc będą wymagały ciepłej kurtki i parasola, czy może nawet sanek!

Śnieżne monstrum nadciąga na Wielkanoc 2026?

Synoptycy już od kilku tygodni straszą załamaniem pogody. Do tej pory wiosenna aura trzyma się dobrze i nawet niewielkie ochłodzenie nie przyniosło zimowej aury. Najnowsze modele pogodowe wskazują jednak, że owa zamiana pogody w końcu nadciągnie nad Polskę. Prognozy wskazują, że do końca bieżącego tygodnia pogoda utrzyma się na podobnym poziomie. Temperatury w większości kraju będą oscylowały wokół 15 stopni Celsjusza. Najcieplejsza będzie środa, 25 marca, gdzie termometry w centrum kraju osiągnąć wartości zbliżające się do 20 stopni Celsjusza. Do końca tygodnia aura będzie stosunkowo słoneczna i nie są prognozowane większe opady. Sytuacji zacznie się powoli zmieniać pod koniec tygodnia. Znad Europy Zachodniej do Polski zacznie nadciągać chłodne powietrze. Nasz kraj znajdzie się na styku dwóch mas powietrza. Oznacza to, że w weekend część kraju znajdzie się pod wpływem zimna, a temperatury spadną do kilku stopni Celsjusza, a w innych regionach nadal będzie ciepło.

Początek kolejnego tygodnia oznacza chłodny powiew powietrza w całym kraju. Temperatury spadną do około 10 stopni Celsjusza. Nocami pojawią się lokalne przymrozki. Prognozy na Wielkanoc nie są optymistyczne. Cały kolejny tydzień będzie chłodny, a im bliżej końca marca 2026 temperatury będą spadać jeszcze bardziej. Pojawią się także spore opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu w rejonach górskich. Według prognoz przedstawionych przez tvn24,pl wir śródziemnomorski może szybko zamienić się w śnieżne montrum. Przez całą Europę w okresie Wielkanocy przetoczy się potężna fala opadów. - Gdyby jego centrum powędrowało, jak zakłada dziś model, nieco dalej od południowych i wschodnich granic Polski, to tylko Karpaty otrzymałyby porządną dawkę białego puchu, a reszta kraju dostałaby sporo przelotnych opadów śniegu i krupy śnieżnej - pisze w analizie Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo.

Pogoda na Wielkanoc

Warszawa

ok. 10–12°C w dzień

noc: ok. 0–3°C

Kraków

ok. 3–6°C w dzień

możliwe opady deszczu ze śniegiem

noc: ok. 0°C lub lekki mróz

Gdańsk

ok. 4–7°C w dzień

chłodno, nad morzem mniejsze ryzyko przymrozków

Wrocław

ok. 4–7°C w dzień

możliwe przelotne opady

noc: ok. 0–2°C

Poznań

ok. 4–6°C w dzień

umiarkowane zachmurzenie, możliwy deszcz

noc: ok. 0–3°C