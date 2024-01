13-latek wysłał im zdjęcie broni i groził strzelaniną w szkole. Interpol w akcji

To już kilkanaście placówek

- 13-latek, który przebywał w okresie świątecznym w Polsce u swojej rodziny, wysłał swoim rówieśnikom ze szkoły w Irlandii zdjęcie pistoletu trzymanego w dłoni. Pod zdjęciem napisał niepokojące treści, sugerujące strzelaninę w szkole - przekazała w piątek oficer prasowa wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus. Funkcjonariuszka wyjaśniła, że do zdarzenia doszło 2 stycznia 2024 roku.

- Informacja dotarła do mundurowych z powiatu wejherowskiego za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej Policji, które otrzymało wiadomość z Interpolu. W informacji tej wskazano, że zdjęcie zostało wysłane z jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego - zrelacjonowała asp. sztab. Potrykus.

Wysłał zdjęcie broni i pisał o strzelaninie w szkole. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

W miniony czwartek (4 stycznia 2024) policjanci dotarli do 13-latka, który nadal przebywa w Polsce. - Funkcjonariusze przeprowadzili czynności na miejscu nie ujawniając żadnych przedmiotów niebezpiecznych, pistolet ze zdjęcia okazał się repliką na kulki - tłumaczyła policjantka. Chłopak został już przesłuchany przez policjantów. Zebrane w tej sprawie materiały w piątek zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich. - Za ten czyn dorosłemu sprawcy grozić może kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - podkreśliła Potrykus.

Do naszych czytelników apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie naśladować 13-letniego żartownisia. Jak widać na załączonym obrazku, postawił on na nogi polskie i zagraniczne służby.

QUIZ. Nadajesz się na policjanta? Rozwiąż test i przekonaj się sam/sama!