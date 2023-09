19-latek przyjechał nad morze do pracy. Zgarnęli go na środku ulicy

QUIZ. Sopot i Opole śpiewa to bezbłędnie. Też potrafisz? Sprawdź się w teście z tekstów piosenek!

W miniony poniedziałek (11 września 2023 r.) w Jastrzębiej Górze został uszkodzony automat z suszem konopnym CBD. Mundurowi z Pucka, po ustaleniach i sprawdzeniu pobliskiego terenu, zauważyli mężczyznę, który szedł chwiejnym krokiem środkiem ulicy. 19-latek chciał za wszelką cenę uniknąć spotkania z funkcjonariuszami, ale to mu się nie udało. Policjanci podjęli wobec mężczyzny interwencję, u którego znaleźli 16 słoiczków z suszem konopnym, 4 opakowania olejków konopnych, 16 pojemników z suszem tzw. „rollsy” oraz jedno opakowanie papierków tzw. „bletek”.

- Policjanci ustalili, że 19-letni mieszkaniec powiatu radomskiego od kilku miesięcy przebywa w kurorcie pracując w jednej z nadmorskich restauracji. Będąc pod wpływem alkoholu, uszkodził automat i zabrał z niego produkty CBD. Po wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty - informuje asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowa KPP w Pucku.

Jastrzębia Góra: W takich automatach nie ma marihuany

Policjanci zwracają uwagę, że w tego typu urządzeniach nie może być sprzedawana marihuana ani żadne jej substytuty. Automaty z suszem konopnym zaczęły się pojawiać w różnych punktach miast na przełomie 2019 i 2020 roku. Kupić w nich można produkty z konopi siewnych, susze, olejki z nasion.

- Mimo reklam przedstawiających liście konopi, nie są to jednak produkty narkotyczne czy nawet pochodne marihuany. Zawierają one CBD, czyli organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, ale w odróżnieniu od THC nie ma on działania psychoaktywnego - podkreśla oficer prasowa puckiej komendy.