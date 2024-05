Zamiast kredy była kokaina. 13 osób będzie odpowiadać przed sądem

W drugiej połowie 2019 roku policjanci CBŚP z Zarządu w Gdańsku i Poznaniu oraz funkcjonariusze KAS na terenie gdyńskiego portu, przeszukali dwa kontenery. Jak się okazało kontenery z napisem: "Kreda", wcale kredy nie zawierały, a do Polski przypłynęły z Kolumbii.

Wewnątrz policjanci znaleźli 1600 worków opisanych jako węglan wapnia. Przeprowadzone badania wykazały, że w 74 workach znajduje się wysokiej jakości kokaina o łącznej wadze około 1800 kg.

Po odbiór towaru przyjechało z Niemiec do Polski 5 mężczyzn - czterech obywateli Kolumbii oraz obywatel Iranu, przebywający w Niemczech. Od tego momentu policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS nie "spuszczali z nich oka". Mężczyźni zamieszkali w wynajętej posesji na terenie woj. wielkopolskiego. W toku śledztwa zatrzymano kolejnych siedmiu mężczyzn.

Panujące na miejscu ich zatrzymania stężenie chemikaliów stwarzało zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, dlatego do akcji wkroczyli funkcjonariusze Straży Pożarnej. Dopiero po kilku godzinach, kiedy obiekt oczyszczono z toksyn do dokładnego sprawdzenia pomieszczeń wkroczyli policjanci. Wówczas okazało się, że znajduje się tam „fabryka” kokainy. Śledczy zabezpieczyli około 10 kg gotowej kokainy o czystości 83%, która miała trafić do Niemiec. Przejęto także około 600 litrów zawiesiny zawierającej kokainę z której można było wytworzyć kolejne 16 kilogramów narkotyku, jak również, kilkaset litrów różnego rodzaju chemikaliów, aparaturę laboratoryjną, a nawet specjalistyczną prasę hydrauliczną z formą zawierającą logo kartelu kolumbijskiego.

Według śledczych to te osoby wspólnie z dwoma Polakami w przeciągu kilku dni zorganizowały funkcjonujące na ogromną skalę laboratorium, w którym była przetwarzana i wytwarzana kokaina. Zlikwidowano także magazyn przygotowany do przechowywania narkotyków.

W toku śledztwa ustalono również, że członkowie grupy przemycili z Królestwa Niderlandów do Wielkiej Brytanii 40 kg opium, jak również dokonali przemytu do Polski a następnie wyeksportowali z Polski do Kanady i Wielkiej Brytanii kolejnych 40 kg opium.

Dzięki współpracy Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z funkcjonariuszami Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji ustalono tożsamość osób uczestniczących w realizacji przestępstw objętych aktem oskarżenia, a dzięki międzynarodowej współpracy, możliwe było realizowanie czynności na terenie innych państw.

Według śledczych grupa ta działała w Polsce na terenie m.in. Gdyni i Poznania, jednakże jej działalność obejmowała także inne kraje Europy, jak również Amerykę Północną i Południową oraz Azję.

Oskarżeni usłyszeli m.in zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających, międzynarodowego obrotu znaczną ilością środków odurzających, a także wytwarzania kokainy poprzez jej chemiczne wyodrębnianie z mieszaniny z węglanem wapnia. Ośmiu z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.